VAR I OSLO: Forrige uke møtte den Iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif statsminister Erna Solberg i statsministerboligen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Overraskelsesbesøk fra Irans utenriksminister: – En provokasjon mot USA

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif har ankommet Biarritz i Frankrike, der verdens toppledere er samlet for årets G7-møte.

Iranske myndigheter sier at utenriksministeren er på plass i den franske byen for å holde møter «på sidelinjen», og at han etter planen skal ha samtaler med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Nyhetsbyrået AP omtaler besøket som en «overraskelsestur», og skriver at Irans utenriksminister ikke vil delta på hverken møter eller forhandlinger med USA.

– Det er en PR-kampanje, sier NTNU-professor Jo Jakobsen, ekspert på internasjonal politikk, til VG.

For noen dager siden besøkte utenriksministeren Norge. Jakobsen forteller at Iran er opptatt av å opprettholde forholdet til europeiske land, noe europeiske land også ved flere anledninger har uttrykt et ønske om.

LANDET: Det iranske flyet med Irans statsminister Mohammad Javad Zarif har landet i Frankrike. Foto: Mstyslav Chernov / AP

Jakobsen mener det er smart grep av Mohammad Javad Zarif.

– Iran må vise seg fra en god side, og Zarif er fryktelig dyktig til å gjøre det. Han er rolig, vestlig utdannet og helt sikkert godt likt, sier han.

– Er det litt «gambling» av Irans utenriksminister å komme til Biarritz nå?

– Det er mer gambling fra Frankrikes side. Det er mer en provokasjon mot USA, sier Jakobsen.

Ifølge Jakobsen kan Iran risikere å hisse på seg Trump og amerikanerne ytterligere, og i beste fall bedre forholdet til de europeiske statslederne.

– Det kan føre til et utbrudd fra USAs president, sier Jacobsen.

Anspent forhold

Den siste tiden har det vært spenning mellom USA og Iran, særlig etter at USA trakk seg ut av atomavtalen i 2018. Det hele toppet seg da Iran skjøt ned en amerikansk drone ved Hormuzstredet i juni. De to landene er fremdeles uenige om hvorvidt dronen befant seg i iransk eller internasjonalt luftrom.

Dette førte til at USA nesten gjennomførte et militærangrep mot landet, men ombestemte seg kort tid før.

Jakobsen kaller det en total isfront mellom USA og Iran – med europeerne fanget i midten.

– Frankrike er egentlig det landet som har jobbet mest for å opprettholdt forholdet til Iran og atomavtalen, men de får ikke til mye, sier Jakobsen.

GOD STEMNING: Foreløpig ser det ut som stemningen er god mellom de top topplederne. Bildet ble tatt i lørdag, da Frankrikes president Emmanuel Macron (andre fra høyre) sammen med kona Birgitte Macron (ytterst til høyre) tok imot det amerikanske presidentparet. Foto: NEIL HALL / POOL / EPA POOL

Situasjonen mellom USA og Iran vil være et tema under toppmøtet. Ifølge Jakobsen kan Irans tilstedeværelse gjøre samtalene vanskeligere.

– USA vil ha europeerne på sin side, men europeerne vil at atomavtalen skal gjelde og at sanksjonene skal lettes. Iranerne vil også opprettholde det gode forholdet til europeiske land, sier han.

Men i lys av de harde Brexit-forhandlingene tror Jakobsen at USA kan få støtte fra Storbritannia.

God stemning

Foreløpig har stemningen vært god under årets toppmøte. Donald Trump har skrytt av sin franske motpart på Twitter, og kaller møtet han hadde med den franske presidenten for «det beste møtet hittil».

Emmanuel Macron delte et bilde av smilende statsledere i forkant av den iranske utenriksministerens ankomst:

Men tonen har ikke alltid vært god mellom dem. I etterkant av fjorårets toppmøte gikk de to statslederne hardt ut mot hverandre på Twitter.

Den tradisjonsrike velkomstmiddagen be lørdag kveld avhold i et fyrtårn i den franske vertsbyen Biarritz.

Publisert: 25.08.19 kl. 15:52 Oppdatert: 25.08.19 kl. 17:19

