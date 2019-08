HAR LANDET: Ifølge nyhetsbyrået AP har den iranske utenriksministeren ankommet byen der G/-møtet holdes. Foto: Thomas Andreassen, VG

Overraskelsebesøk fra Irans utenriksminister

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif skal ha ankommet Biarritz i Frankrike, der G7-møtet holdes.

Oppdatert nå nettopp

Det melder blant annet nyhetsbyrået AP. De skriver at Zarif er i Frankrike for å holde møter «på sidelinjen» under G7-møtet.

Flere nettsteder for flysporing viser i følge nyhetsbyrået AFP at et offisielt Iransk fly har landet i byen, skriver NTB. De legger til at det ikke er bekreftet at den iranske delegasjonen har blitt invitert til møtet. AP skriver også at det ifølge Iran ikke vil bli avholdt noen møter mellom USA og Iran, og omtaler besøket som en «overraskelsestur».

Pressetalsmann for det iranske utenriksdepartementet, Abbas Mousavi, skriver på Twitter at Zarif kommer som følger av en invitasjon fra Frankrike.

G7 er en forkortelse for Group of Seven, og består av Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.

Anspent forhold

Den siste tiden har det vært mye spenning mellom USA. Det hele toppet seg da Iran skjøt ned en amerikansk drone ved Hormuz-stredet i juni. De to landene er fremdeles uenige om hvorvidt dronen befant seg i iransk eller internasjonalt luftrom.

Dette førte til at USA nesten gjennomførte et militærangrep mot landet, men ombestemte seg kort tid før.

Publisert: 25.08.19 kl. 15:52 Oppdatert: 25.08.19 kl. 16:02

