TUNGT BEVÆPNET: En gruppe demonstranter inne i Michigans kongressbygning i Lansing. Foto: SETH HERALD / REUTERS / NTB SCANPIX

Michigan: Væpnede demonstranter stormet corona-avstemning

Det ble ampert og dramatisk da delstatsforsamlingen i Michigan skulle stemme over om de skulle forlenge guvernør Gretchen Whitmers utvidede makt under coronakrisen.

«Slipp oss inn, slipp oss inn» og «dette er folkets hus, dere kan ikke stenge oss ute», ropte demonstrantene som forsøkte å komme seg inn til de folkevalgte.

– Rett over meg står det menn med rifler og skriker til oss. Noen av mine kollegaer som har skuddsikre vester har tatt dem på seg, skriver senator Dayna Polehanki på Twitter.

Drøyt 100 demonstranter slapp inn i bygningen, skriver Reuters.













DEMONSTRERTE: Flere hundre personer møtte opp utenfor delstatens kongress for å demonstrere mot Michigans strenge coronatiltak torsdag.

De mener coronatiltakene bryter med grunnlovsrettighetene, og oppfordrer bedrifter til å åpne 1. mai tross restriksjonene.

– La bedriftene åpne igjen. La oss ha en jobb å komme tilbake til, sa republikaneren Mike Detmer til de mange hundre fremmøtte, skriver Reuters.

Utvidet makt

Den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer har hatt utvidet makt som følge av unntakstilstanden. Denne utløp torsdag, og hun hadde bedt om en 28 dagers forlengelse av fullmakten.

Det ønsker ikke republikanerne, som har flertall i delstatforsamlingen. De ønsker å erstatte den utvidede makten med en «normal demokratisk prosess», sier republikanernes leder Lee Chatfield ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver samtidig at Whitmer trolig vil legge ned veto mot å begrense de utvidede makten.

«Stay-at-home»-vedtaket gjelder til og med 15. mai, men Whitmer skal være åpen for å slippe opp på tiltaket dersom helseeksperter mener smitten er under kontroll.

Hun har tidligere erkjent at delstaten har de strengeste restriksjonene i USA, men forsvarer det med at de var blant statene som ble hardest rammet av coronaviruset. Totalt har delstaten over 3700 coronadødsfall, flest i Wayne, som er nest hardest rammet i USA bak New York City.

Flere demonstrasjoner

Torsdagens demonstrasjon var den største siden 15. april, da flere tusen tok til gatene på grunn av de strenge tiltakene.

To dager senere skrev Trump «Frigjør Michigan» på Twitter. Det samme skrev han om Minnesota, før han skrev: «Frigjør Virgina, og redd ditt fantastiske 2. grunnlovstillegg. Det er under beleiring!»

Det andre grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven er det som er tolket til å gi enhver amerikansk borger rett til å bære våpen.

Dette førte til sterke reaksjoner, blant annet fra Washingtons guvernør Jay Inslee.

– Når vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene i disse delstatene – og dette er loven, kan det potensielt få fatale konsekvenser, og det er ufattelig uansvarlig, sa han.

Inslee mente også presidenten oppfordret til ulovlige og farlige handlinger.

Publisert: 01.05.20 kl. 03:10

Mer om Coronaviruset USA

