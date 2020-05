FRA KAOS TIL KONTROLL: 1. mai kunne helsearbeiderne i Madrid juble etter at coronafeltsykehuset i den store arrangementshallen IFEMA ble stengt etter 40 dager i drift. Sykehuset trengtes ikke mer – men kan gjenåpnes på kort varsel. Foto: Emilio Naranjo / EFE

Gladmelding fra sykehus i Madrid: – Vi har ledige senger

For kort tid siden måtte coronasyke ligge i korridorer og på parkeringshus, og flere døde i respiratorkø. Nå er situasjonen på sykehusene i Madrid en ganske annen.

– Alt er blitt mye bedre. Vi har kontroll nå. Vi har ledige senger på intensivavdelingen, og vi har tilgjengelige respiratorer. Vi trenger ikke lenger velge hvilke pasienter vi skal redde. De som dør nå, kunne vi uansett ikke ha reddet.

Det forteller Rubén Herrera (35), sykepleier på akuttmottaket ved Universitetssykehuset Príncipe de Asturias i Madrid, til VG. Han er tillitsvalgt for sykepleierne på sykehuset, og medlem av MATS, sykepleierforbundet i Madrid.







ENDELIG HÅP: Sykepleieren Rúben Herrera er ute og lufter hunden sin Yaco (13) på en fridag i Madrids gater. I helgen fikk spanjolene lov til å bryte isolasjonen for første gang på uker.

Sykehus over hele Madrid ser nå stor bedring.

– Situasjonen er mye bedre, konstaterer anestesilege Raquel Fernandez (46) ved Móstoles universitetssykehus.

Var nær bristepunktet

De siste månedene har situasjonen vært prekær på sykehusene i Madrid. Helsevesenet var i ferd med å kollapse under presset av coronaviruset.

Da VG intervjuet helsepersonell i den spanske hovedstaden i slutten av mars, var dette statusrapporten:

Sykehusene var så fulle at coronapasienter måtte vente i dagevis sittende i stoler, eller ligge på gulvet i korridorene eller på senger i parkeringshuset.

De hadde ikke nok respiratorer til alle som trengte det. De måtte velge mellom hvem som skulle få overleve, og hvem som måtte dø.

De slo alarm om mangel på smittevernutstyr, og viste til at 12 prosent av alle bekreftet coronasmittede i Spania var helsepersonell. Flere døde, blant dem den 28 år gamle legen Sara Bravo López

Nærmer seg normal drift

Men nå begynner det å se lysere ut i Spania. Det siste døgnet ble det registrert 164 nye coronadødsfall – det laveste antallet siden 18. mars. Totalt har 25.428 personer mistet livet (fjerde mest i verden) og over 218.000 har fått påvist smitte, ifølge VGs oppdaterte oversikt.

I helgen fikk spanjolene titte ut av sine hjem for første gang etter nesten to måneder i isolasjon. Skritt for skritt skal Spania gjenåpnes frem mot slutten av juni.

Ved sykehuset der Herrera jobber, vasker nå renholdere ned avdelinger som tidligere var forbeholdt coronapasienter. Planlagte operasjoner som har latt vente på seg skal igangsettes. Og om et par uker skal også barneavdelingen gjenåpnes.

– Vi nærmer oss normal drift, sier sykepleieren.

ROLIGERE FORHOLD: En helsearbeider tar på seg smittevernutstyr før hun skal inn til coronapasientene på intensiven ved universitetssykehuset Príncipe de Asturias i Madrid. Bildet er tatt 22. april. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Tidligere hadde universitetssykehuset Príncipe de Asturias 230 covid-19-pasienter fordelt på 500 sengeplasser. Nå er antallet nede i 150 pasienter og sengekapasiteten økt til 600.

Hele 25 prosent av de ansatte ved Herreras arbeidsplass er blitt smittet av coronaviruset. Noe av årsaken er mangelen på smittevernutstyr.

Men nå har de nok utstyr og færre smittes på jobb, ifølge sykepleieren.

– Vi er svært fornøyde. Vi er veldig lettet over at det dør færre og at kolleger som ble smittet nå er tilbake på jobb. Det gjenstår fortsatt tid før vi er helt tilbake til normalen, men vi kan se lyset, sier Herrera.











STENGT NED: Feltsykehuset i IFEMA-hallen i Madrid er blitt stengt etter å ha behandlet rundt 4000 coronapasienter i løpet av 40 dager. Hvis det skulle bli en ny smittebølge, vil sykehuset tas i bruk igjen.

Når sykepleieren lufter hunden sin ute i Madrids gater, der det for øvrig er et strengt tidsskjema for hvilke aldersgrupper som får være ute når, opplever han at det er lettet og glad stemning. Det samme gjelder på sykehuset.

– Vi du si at krisen er over?

– Folk har nettopp begynt å gå ut i gatene igjen, derfor kan vi ikke vite for sikkert hva som vil skje. Men hvis alle følger reglene og holder avstand, tror jeg det vil gå greit, svarer Herrera.

