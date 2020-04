ØVELSE: Russiske fallskjermjegere har hatt øvelse på Frans Josefs land, øst for Svalbard. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Russland landet fallskjermjegere i Arktis: – Ingen har gjort dette før oss

Det russiske forsvaret skryter av at de har klart å lande fallskjermjegere fra 10.000 meters høyde i Arktis, øst for Svalbard. En Russland-kjenner mener at det først og fremst er en symbolsk handling.

– Som de første i verden har russiske fallskjermjegere hoppet fra en Iljusjin-76-maskin i 10.000 meters høyde under ekstreme forhold i Arktis, heter det i en artikkel på det russiske forsvarets hjemmeside.

– Ingen har gjort dette før oss. Vi har brukt en ny generasjon fallskjermsystem, sier Russlands viseforsvarsminister Junus-Bek Jevkurov.

– Dette er gjort etter en direkte ordre fra forsvarsministeren. Slike øvelser vil bli holdt hvert år i forskjellige regioner i Arktis, med forskjellig mannskap og på forskjellige tidspunkter i året, fortsetter viseforsvarsministeren, som selv var på plass i nord.

Frans Josefs land er en russisk øygruppe som ligger øst for Svalbard og nord for Novaja Semlja. Øyene ble en del av Sovjetunionen i 1926. Det var der øvelsen foregikk.

Iljusjin-flyene landet senere på Russlands aller nordligste flystripe. Ifølge generalløytnant Vladimir Venediktov var det en komplisert landing, blant annet som følge av at det ikke er noen bakkebasert navigasjon der, skriver avisen Kommsersant.

– Vi kan være stolt av våre gutter, de viser mot, sier militæreksperten Viktor Litovkin til Kreml-kontrollerte RT. Han forteller at fallskjermjegerne brukte oksygenmasker. Ifølge Moskovskij Komsomolets brukte soldatene fire minutter på å nå moder jord.

Fallskjermsoldatene hadde en tre dagers øvelse på den øya som heter Aleksandras land, heter det i artikkelen fra det russiske forsvaret. De trente også på overlevelse under ekstreme værforhold og bygge snøhuler.

Det russiske militæret skryter av å ha gjennomført en tredager øvelse med fallskjermjegere i Arktis. Foto: Russlands forsvarsdepartement

– Jeg ser dette mest som en symbolsk handling, sier forsker Jakub M. Godzimirski i NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt).

– Jeg legger ikke så mye sikkerhetspolitisk betydning i dette. Det kan sammenlignes med det som skjedde i 2007 da en russisk ekspedisjon plantet det russiske flagget på havbunnen under Nordpolen.

Forskeren mener at Russland primært ønsker oppmerksomhet om fallskjermjeger-øvelsen.

– Jeg tolker det først og fremst som strategisk kommunikasjon. De gjør dette for å skape inntrykk av de er på plass. De gjør noe som ingen andre har gjort før. Og de viser at de kan ha militære øvelser også i disse corona-tider. Men at russiske fallskjermsoldater driver trening i arktiske strøk, bør ikke overraske noen. Det er like åpenbart som at Saudi-Arabia øver i ørkenen.

Godzimirski fastslår at dette er ment både for det russiske folk og vestlige land. Han la denne uken ut en forskningsartikkel om Russlands syn på Arktis.

Elisabeth Eikeland, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, sier at de aldri kommenterer andre lands aktiviteter.

Den russiske diplomaten Nikolaj Kortsjunov sa nylig at Russland er «bekymret for den voksende aktiviteten til NATO i regionen», melder Gazeta.ru.

– Spesielt er vi bekymret for den økte aktiviteten i Arktis av ikke-arktiske medlemsland i NATO, sa han.

– Vi tror at dette fører til spenning og undergraver bevaring av Arktis som en sone for fred, stabilitet og konstruktiv samhandling, sa diplomaten ifølge Gazeta.ru.

Kjetil Stormark, redaktør for aldrimer.no, mener at den russiske fallskjermjeger-øvelsen i Arktis er «dårlige nyheter for Norge».

– Russerne trener på ulike kapasiteter som er langt mer offensive enn det NATO gjør. NATO trener mer defensivt, mener Stormark, som tidligere har skrevet om den russiske basen på Aleksandras land.

– Hvorfor legger Russland ut dette på nettet nå?

– Det er ikke bare for å vise åpenhet, men også for å skremme og sette seg selv i respekt. Og det som de kan gjøre på Frans Josefs land, er i teorien også mulig å gjøre på Svalbard, sier Stormark.

Det russiske forsvaret går inn i en viktig periode etter som det 9. mai er 75 år siden seieren over nazistene. Det skulle ha vært en stor markering, men president Vladimir Putin har bestemt seg for å flytte den til 3. september – som følge av corona-krisen.

Publisert: 26.04.20 kl. 23:26

