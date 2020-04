USIKKERHET RUNDT HELSETILSTANDEN: En nyhetssending med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i Seuol i Sør Korea, 21. april 2020. Foto: Heo Ran / REUTERS

Dette kan bli Nord-Koreas maktelite

Kim Yo-jong, Kim Jong-uns søster, er trolig den som overtar dersom han settes ut av spill. Disse personene i den nordkoreanske lederkretsen kan bli hennes viktigste støttespillere.

Mange eksperter i Sør-Korea bagatelliserer spekulasjonene om at landets diktator Kim Jong-un er alvorlig syk, skriver nyhetsbyrået AP. Søndag uttalte Chung-in Moon, øverste sikkerhetsrådgiver til Sør-Koreas president Moon Jae-in, til CNN at Kim Jong-un er «i live og frisk» og at han har oppholdt seg i Wonsan-området siden 13. april.

Men helseryktene har satt spørsmålet om hvem som blir hans etterkommer på dagsorden, dersom han er ute av stand til å styre landet.

– Hvis han dør, så betyr ikke det at Nord-Korea kollapser. Det er et mye mer sofistikert system. Det er et diktatur, men også et oligarki, der hele Kim-klanen og deres allierte styrer, sier Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, til VG.

Nord-Korea har ikke kunngjort hvem som skal lede landet dersom Kim Jong-uns ikke lenger er i stand til å styre.

Trolig er det søsteren og hennes støttespillere som styrer frem til et av barna til Kim Jong-un er gamle nok til å overta makten. Reuters har gjennomgått hvilke nøkkelpersoner i den nordkoreanske lederkretsen som kan spille en avgjørende rolle i et mulig maktskifte.

Søsteren

Ekspertene tror Nord-Koreas sjefspropagandist og Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong kommer til å overta.

Hun blir da landets første kvinnelige leder, i et ellers mannsdominert samfunn.

Tikhonov poengterte til VG lørdag kveld at det tidligere har vært en personkult rundt andre kvinnelige lederskikkelser i Nord-Korea.

MULIG ETTERKOMMER: Kim Yo-jong, her sammen med sin storebror Kim Jong-un i 2018. Foto: Korea Summit Press Pool

– Men i virkeligheten skal regimet under søsteren Kim Yo-jong være et oligarki, ledet av Kims egen klan og de topp-byråkratiske familiene som er allierte med dem.

Kims lillesøster markerte seg for alvor forrige måned da hun kom med sin første offisielle offentlige uttalelse. Da fordømte hun Sør-Korea som en «skremt hund som bjeffer» etter at Seoul hadde protestert mot en militærøvelse fra naboen i nord.

– Kim Yo-jong er allerede en offentlig person og har administrativ erfaring, påpeker Tikhonov.

Familien

Kim Jong-un har angivelig tre barn med sin kone Ri Sol-ju. Men den eldste sønnen er bare ti år, så alle de tre måtte i så fall fått hjelp fra slektninger eller politiske verger dersom de skulle overta makten.

Kim Jong-un har også en storebror, Kim Yong-chol. Men han lever et stille liv og har viet seg til musikk, ifølge Thae Yong Ho, Nord-Koreas tidligere ambassadør i London. Han er trolig uinteressert i det offentlige liv og i å styre landet, og dermed er det usannsynlig at han vil ha en fremtredende rolle dersom landet får en ny ledelse.

VISTE SEG I OFFENTLIGHETEN: Kim Kyong-hui dukket opp under en gallaforestilling, sammen med sin nevø tidligere i år. Mellom dem sitter Kim Jong-un sin kone, Ri Sol-ju. Foto: KCNA / KCNA

Kim Kyong-hui, Kim Jong-uns tante, var en gang en mektig skikkelse i lederkretsen da broren Kim Jong-il styrte landet. Men henrettelsen av hennes ektemann i 2013, Jang Song-thaek, som tidligere ble ansett som landets nest mektigste mann, endret alt. Hun dukket opp i offentligheten tidligere i år, under en gallaforestilling, sammen med sin nevø.

De politiske toppene

Choe Ryong-hae er president for nasjonalforsamlingen og nestleder i arbeiderpartiet. Han vil mest sannsynlig figurere i en kollektiv ledelse, ifølge analytikere, skriver Reuters. Det samme vil trolig den tidligere nordkoreanske statsministeren Pak Pong Ju.

Kim Yong-chol, en topp i den nordkoreanske regjeringen, og utenriksminister Ri Son Gwon, kan få i oppgave å håndtere diplomatiske spørsmål. Det inkluderer samtaler om nedbygging av atomvåpen med USA, ettersom de spilte en nøkkelrolle i Kim Jong-un sine toppmøter med USAs president Donald Trump.

KAN FÅ EN VIKTIG ROLLE: Kim Yong-chol, en av Kim Jong-uns nærmeste allierte, prater med USAs president Donald Trump, etter et møte i Det hvite hus i 2018. Foto: Andrew Harnik / AP

