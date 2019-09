Ylva (25) opplevde ekstremværet i Spania: – Våknet av at varmtvannstanken løsnet fra veggen

Ylva Overå Hide måtte barrikadere seg i feriehuset i Alicante mens det kraftige regnværet herjet i sørøst-Spania.

Overå Hide fra Sunnmøre har siden forrige lørdag bodd med tre andre i et Airbnb-hus i Guardamar del Segura i den spanske provinsen Alicante.

De hadde på forhånd sjekket værmeldingen for området, men var ikke forberedt på det kraftige regnet som de siste dagene har forårsaket voldsomme oversvømmelser, store materielle skader og fem dødsfall i sørøstlige deler av Spania.

– Vi kommer fra Sunnmøre og er vant med at det kan være litt vær. Men da norske medier begynte å snakke om hvor ille det var, forsto vi at det var verre enn først antatt, sier Overå Hide.

Lørdag er farenivået nedjustert til oransje i de mest rammede områdene, noe som innebærer opp mot 30 millimeter regn i timen, ifølge den spanske avisen El País. Se værvarsel fra den spanske værtjenesten AEMET her.

PÅ FERIE: Ylva Overå Hide utenfor feriehuset de har leid i Guardamar del Segura. Foto: Privat

Hamstret mat for flere dager

Torsdag falt det opp mot 90 millimeter regn i timen flere steder.

Dagen i forveien hadde reisefølget fra Sunnmøre derfor kjøpt inn mat for flere dager, slik at de skulle slippe å gå ut når ekstremværet herjet som verst.

– Det var vi veldig glade for, for det var egentlig bare å holde seg inne. Det var veldig sterk vind, veldig mye nedbør og det lynet konstant i sikkert syv timer, sier Overå Hide og legger til:

– Vi var ikke ordentlig redde. Men når det blåser og lyner og tordner så mye, er det selvfølgelig ubehagelig med usikkerheten som kommer av at man er i et fremmed land.

Overå Hide forteller at de fulgte med på både norske, internasjonale og spanske nyhetsmedier for å holde seg oppdatert på uværet.

Hun understreker at de har erfaring med orkaner hjemmefra, og er vant til at det alltid går bra.

– Men det var spesielt da vi så videoene av oversvømmelsene, at vi ble nervøse for at det skulle komme hit også. Vi lurte på om huset var godt nok sikret mot vann.

Våknet av høyt smell

Selv om det verste regnet har avtatt og størsteparten av vannmengdene nå har trukket seg tilbake, har det forårsaket flere vannskader i feriehuset de leier. Blant annet renner det vann ned fra terrassen i annenetasje og ned trappen til stuen i førsteetasje.

I tillegg hørte de på et tidspunkt buldring fra vann som var på vei i retur opp toalettet og vasken.

– Heldigvis kom det ikke mye vann opp. Men det sier noe om vannmassene i regionen, når det kommer opp i rørene.

LØSNET: Varmtvannstanken løsnet fra veggen i feriehuset til Ylva Overå Hide i Alicante. Foto: Ylva Overå Hide

Lørdag morgen våknet de fire i reisefølget av et høyt smell.

– Da hadde varmtvannstanken løsnet fra veggen og falt ut på terrassen. Vi vet ikke helt hvorfor, men antar at det er fordi det har blitt så vått.

Samtidig understreker Overå Hide at de har vært heldige, både med tanke på huset de bor i og beliggenheten.

– Det er flere plasser ikke langt fra her, der veiene fortsatt er oversvømt.

OVERSVØMMELSER: To menn sitter på en gravemaskin mens de venter på å bli reddet fra oversvømmelsene i Orihuela i Alicante, øst i Spania. Foto: Manuel Lorenzo / EFE

– Aldri opplevd dette før

Terje Julusmoen befant seg med venner og familie i ferieleiligheten sin i Mil Palmeras utenfor Torrevieja da ekstremværet inntraff.

Torsdag kveld hadde det kraftige regnet fortsatt ikke nådd kystbyen.

– Da vi la oss hørte vi at det begynte å regne voldsomt, men vi skjønte ikke omfanget før vi sto opp om morgenen. Det var store nedbørsmengder i hele går og lynet flerret opp himmelen. Strandaktivitetene vi hadde planlagt ble litt amputert.

Julusmoen forteller at han kjenner flere nordmenn som har hus i området, men at han ikke har hørt om noen som har opplevd større materielle skader – kun vann som har rent over i kjelleren.

Selv har han hatt leilighet i området siden 2000.

– Men vi har ikke opplevd dette før. Vi har sett uvær innimellom, men ikke av det formatet her.

En familie må beskytte barna mot vannmengdene i gatene i byen Almoradí utenfor Torrevieja. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Druknet i biler

I tillegg til at minst fire personer har omkommet, ble tusenvis av mennesker evakuert under ekstremværet.

Innenriksminister Fernando Grande-Marlaska uttalte fredag at flere byer har registrert rekordmengder med regn de siste dagene, ifølge Associated Press.

Flyplasser, toglinjer, motorveier og skoler måtte stenge som en følge av uværet.

En talsperson for redningstjenesten i kyst-regionen Murcia sa fredag at hjemmene til nær 15.000 mennesker var fullstendig oversvømte, og at de reddet noen hvert tiende minutt.

I byen Almeria langs den spanske Middelhavskysten druknet en 48 år gammel mann etter å ha blitt fanget i en bil da han kjørte inn i en oversvømt tunnel.

En 36 år gammel mann omkom da bilen hans havnet under vann i innlandsbyen Jámula, rundt 160 kilometer fra Almeria.

Torsdag fant nødetatene en 51 år gammel kvinne og hennes 61 år gamle bror døde utenfor en bil som var snudd på hodet etter å ha blitt tatt av de voldsomme vannmassene.

