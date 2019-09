TIL SALGS: John Shirley sier han blir nødt til å selge huset om Storbritannia forlater EU uten en avtale. Foto: Helge Mikalsen

Tror på katastrofe-brexit: John legger huset ut for salg

CANTERBURY (VG) John Shirley ser ikke lyst på brexit. Siden 1996 har han drevet et lite fraktselskap fra havnen i Dover sørøst i England. En hard brexit vil ramme ham så hardt at han sier han må selge huset.

Nå nettopp







– Jeg kommer til å savne hagen aller mest, sier John Shirley. En dørhammer smidd i Sarajevo klirrer i det han åpner døren til bakgården.

På den andre siden er hagen større enn man tror, med epletrær, tette busker og en bakgård. Før ugresset tar helt over står samlingen han vil vise frem – modelljernbaner samlet gjennom flere tiår.

– Det er grusomt. Vi har bodd her i elleve år. Jeg vet ikke hvor jeg og kona flytter, men vi er nødt til å skalere ned.

Han har lagt huset ut for salg fordi han er overbevist om at to tredjedeler av inntekten forsvinner hvis britene forlater EU uten avtale.

Les mer om hvordan Dover til bli truffet om britene forlater EU uten avtale:

les også Her vil brexit «treffe» først: – Vil bli et lite helvete for oss

HAGEN: John Shirley viser frem hagen til huset som han har lagt ut for salg. Foto: Helge Mikalsen

les også Sender flere tonn med mat til britene hver dag: Overbevist om matmangel

– Driver landet mot økonomisk selvmord

Fra en nedlagt togstasjon på havnen i Dover driver han et fraktselskap sammen med datteren Margaret Shirley (29). Kundene er blant andre veldedige organisasjoner i Storbritannia og Irland. De sender gaver til EU-landet Romania, og til land på Balkan utenfor EU.

Fraktselskapet til John står for lastebilen, sjåføren, og mellommenn som ordner papirene til tollen – alt for at varene skal komme frem i tide uten forsinkelser.

– Vi er et lite selskap. Hvis Dover blir en flaskehals har vi ingen fremtid, sier han og legger til:

– Vi vet ikke hvordan vi skal få sendt gavene om medisiner og mat får forrang.

– Boris Johnson sier det vil humpete i begynnelsen men så vil det gå seg til?

– Statsministeren driver landet mot økonomisk selvmord. Han innfører omtrent sanksjoner på seg selv. Vi går i søvne mot en katastrofe.

TROR PÅ LØSNING: Margaret Shirley er litt mer optimistisk med tanke på fremtiden. Foto: Helge Mikalsen

les også Johnson sammenligner Storbritannia med Hulken og kjemper for ny avtale med EU

Datteren Margaret Shirley er litt mer optimistisk.

– Jeg tror de vil klare å løse det på et eller annet vis. Charlie Elphicke er valgt inn i Parlamentet fra Dover, og han må være vårt talerør og vite at dette er en kritisk situasjon, sier hun.

Charlie Elphicke har imidlertid sitt å stri med, og vil ikke være til stor hjelp for Dover-folket: Han er suspendert av Tory-partiet og tiltalt for å ha seksuelt trakassert to kvinner.

Johns overfylte huset er langt fra det en kaller et minimalistisk hjem. Her henger bildene tett på veggene, og interiøret er samlet fra alle kriker og kroker av Europa.

Bilder kjøpt i Vilnius henger i gangen. På den ene stuen dekker et flagg fra Albania veggen.

– Våre sjåfører som leverer varer utenfor EU i dag sier det tar opptil 20 timer å kjøre inn i EU når de er på vei tilbake. Hvis vi har 10. 000 trailere stående mellom Dover og Calais første dagen etter brexit – tenk hvor mye penger det kommer til å koste når køen vokser til det dobbelte dagen etter, sier John.

«INNSIDEINFORMASJON»: John Shirley har drevet et fraktselskap siden 1996. Han er urolig for hvordan han blir rammet av brexit. Foto: Helge Mikalsen

Tusenvis av mellommenn mangler

Selv om britene har ansatt 3000 tollbetjenter på sin side, og Nederland har gjort det samme på sin side, er ikke John tilfreds. Han peker på et annet problem.

– Det hjelper ikke at tollere er på plass så lenge fraktselskaper ikke har ansatt nok mellommenn. Vi har rundt 200 privat ansatte mellommenn i Dover men kommer til å trenge opptil 8000 etter at vi har forlatt EU, med den trafikken som er i Dover hver dag.

En mellommann er leddet mellom importøren og tollvesenet, og sørger for at sjåfører som kommer til Dover har papirene i orden før de skal i tollen.

Mellommennene blir enda viktigere etter en hard brexit, fordi reglene på britisk side vil ikke være de samme som på EU-siden.

HEKTISK: 10.000 lastebiler med varer krysset mellom Dover og Calais hver dag. Foto: Helge Mikalsen

Ifølge dokumenter fra britenes departement for transport (DfT) kommer Dover til å bli en flaskehals 31. oktober.

Uten avtale blir lastebiler i verste fall stående i opptil 48 timer.

I beste fall må over halvparten av 10.000 lastebiler vente i minst åtte timer

Det betyr kilometer med køer på begge sider av Den engelske kanal

Utfallet kan bli at mange transportselskapet kansellerer turen til Dover.

Det som forsterker usikkerheten er hvis Storbritannia innfører regler på toll, moms, skatt og krav om visum. I dag er dette en «no-brainer», siden landet er i EUs felles marked med like regler.

Publisert: 20.09.19 kl. 21:02







Mer om