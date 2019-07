STILLER TIL VALG: Robert Foster, som markedsfører seg selv som en kristen bonde, en konservativ outsider og en familiemann, vil bli Mississippis neste guvernør. Foto: Sarah Warnock / Reuters

Republikansk guvernørkandidat ba journalist ta med seg mannlig kollega

Da den kvinnelige journalisten ba om å få intervjue ham under en biltur, satte guvernørkandidaten i Mississippi ett krav: Hun måtte ta med seg en mannlig kollega.

– Det gjorde meg sint. Jeg dukker opp, jeg gjør alt riktig, jeg prøver å gjøre jobben min, og du seksualiserer meg. Hvordan er dette ikke sexistisk? Det eneste som gjør meg uskikket til jobben, i din mening, er at jeg er kvinne, sier journalisten Larrison Campbell til The Guardian.

I et innlegg i avisen der hun jobber, Mississippi Today, skriver reporteren at hun før en planlagt jobb, der hun skulle følge guvernørkandidat Robert Foster på en 15 timer lang biltur, ble bedt om å ta med seg en mannlig kollega. Da hun og sjefen kom frem til at de ikke ville følge oppfordringen, fikk hun nei til å bli med.

Robert Foster, som altså håper på å bli delstaten Mississippis neste guvernør, bekrefter journalistens historie, og forteller gjennom flere innlegg på Twitter at han og kona er blitt enige om at han skal unngå enhver situasjon som kan vekke mistanke eller kompromittere deres ekteskap.

Han referer til den avdøde evangelisten Billy Graham, som mente menn skulle unngå å være alene med andre kvinner enn sin kone.

Larrison Campbell forteller at begrunnelsen hun fikk fra Fosters kampanje var at de fryktet noen ville ta bilder av henne og politikeren sammen, og siden bruke dem til å prøve å sverte ham.

– Jeg trodde vi ville finne en måte å få dette til å fungere på. Jeg ble sjokkert over at kjønnet mitt var en deal breaker. At det at jeg er kvinne gjorde at jeg ikke fikk lov, sier Campbell til The Guardian.

Refererer til visepresidenten

Overfor BBC forsvarer Foster sitt standpunkt, og viser til at USAs visepresident Mike Pence følger liknende regler. Han skapte overskrifter i 2002 da han sa at han aldri spiste alene med andre kvinner enn sin kone Karen, og at han aldri reiste på arrangementer som involverte alkohol uten at hun var med.

Foster og Campbell har også stilt opp for å diskutere saken hos CNN, hvor guvernørkandidaten påpekte at det var hans bil de ville ha kjørt i under intervjuet:

– Min bil, mine regler, sa han da han til kanalen.

På spørsmål fra BBC om han ville latt en mannlig journalist gjøre det 15 timer lange intervjuet, svarer Foster ja, og legger til at han står for beslutningen sin.

Saken har skapt stor debatt i USA, og den demokratiske senatoren Kristen Gilibrand kommer med hard kritikk på Twitter:

– Hvis ditt kvinnesyn er så bakstreversk i 2019 at du ikke kan være alene med en reporter som gjør jobben sin, hva i helvete er det du prøver på når du prøver å bli guvernøren til en hel stat?

Til den kritikken svarer den republikanske guvernørkandidaten dette:

– Som jeg forventet har den liberale venstresiden gått av hengslene over det faktum at jeg valgte å ikke være alene med en annen kvinne. De kan ikke tro, i 2019, at noen fortsatt verdsetter forholdet til sin kone og til sin kristne tro.

