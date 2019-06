DEKKET FOR INNSYN: 26-åringen mener flagget kun ble hengt opp fordi politiet ofte så inn gjennom vinduet. Foto: Polisen

Sa hun manglet gardiner – hang opp nazi-flagg

Hakekorsflagget ble hengt opp i en leilighet i Värmland i Sverige. Selv skal ikke kvinnen ha skjønt hva flagget betyr.







Den 20. januar skal politiet ha oppdaget det mindre heldige flagget i vinduet til kvinnen, skriver Aftonbladet. I avhør med politiet har hun forklart at hun hengte det der fordi hun mente det var bedre enn å ikke ha noe i vinduet.

– Kvinnen sier hun hang opp flagget fordi politiet pleier å stå utenfor og se gjennom vinduet, skriver politiet i sine notater.

Videre skal hun ha sagt at flagget har vært i hennes eierskap i lang tid, etter en venn skal ha gitt det til henne.

– Hun oppgir at hun ikke hadde noe rasistisk formål med å sette flagget i vinduet, skriver politiet videre.

IKKE RASISTISK: Kvinnen mener selv hun ikke mente noe med å henge opp flagget, annet enn å dekke til vinduet. Foto: Polisen

I notater fra senere avhør kommer ytterligere opplysninger fra kvinnen frem. Ønsket om å få det mørkt på soverommet gjorde at hun flyttet gardinene fra det aktuelle rommet.

– Hun sier hun ikke hadde noen andre gardiner å sette opp i dette rommet, så når hun fant flagget tenkte hun det var bedre enn ingenting, skriver avhørslederen.

Til slutt i notatet skriver politiet:

– Hun vet ingenting om flaggets betydning.

Dette er ikke første gang kvinnen er i politiets søkelys. Göta hovrett konkluderte med at hun har misbrukt narkotika siden hun var tolv år, da hun i 2016 ble dømt for bedrageri og fengsel i fire måneder.

Den svenske justitiekanslern har nå tiltalt kvinnen for hets mot en folkegruppe. Dette til tross for at kvinnen angivelig ikke visste noe om hvem flagget har representert og deres tanker.

– Svastika er et symbol som har en tydelig kobling til det tredje riket og deres ideer om raseoverlegenhet og rasehat. Kvinnen har dermed spredt en beskjed som uttrykker misstro mot blant annet jøder og rumenere, står blant annet i besluttingen til justitiekansleren.

Justitiekanslern fungerer som aktor i saker vedrørende trykkefrihet. Siden motivet på flagget er trykket er det snakk om et brudd på loven om trykkefrihet.

