Forbyr bar mage

Millionbyen Jinan i Kina forbyr menn og kvinner å gå med bar mage – for å bedre byens image.

Ifølge CNN er det en kjent trend i Kina at middelaldrende menn ruller trøyene sine opp over magen når det er veldig varmt. Fenomenet har fått kallenavnet «Beijing bikini».

Men tirsdag sendte myndighetene i Jinan i den østlige provinsen Shandong ut varsel om at innbyggerne må beholde klærne på så lenge de oppholder seg på offentlig sted. Samme dag steg temperaturen til 36 varmegrader.

Angivelig er målet å stoppe «usivilisert oppførsel». Ifølge varselet hadde innbyggere klaget over det «usiviliserte fenomenet» som skader byens image.

CNN melder at myndighetene oppga at de ville slå ned på «uanstendig påkledning på offentlig sted», noe som inkluderer både å gå toppløs og «formålsløs eksponering av kroppsdeler».

I mai ble en mann i Tianjin i nærheten av Beijing ilagt en bot på rundt 60 kroner for å ha handlet på supermarked toppløs, etter at byen innførte toppløs-forbud tidligere i år.

I Handan i provinsen Hebei har myndighetene ifølge CNN laget en kampanje for å få menn til å slutte å gå med bar mage. En kampanjefilm skal vise en kvinne som introduserer kjæresten sin til sin far, som sitter toppløs i en offentlig park og spiller kort. Da blir kjæresten så støtt av farens påkledning at han drar kvinnen til side og spør «Er det faren din? Han er så usivilisert». Etter flere lignende hendelser, velger faren i videoen å ikle seg skjorte og hatt.

Angivelig har det vært protester mot forbudet på sosiale medier.

