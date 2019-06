AVVISER ANKLAGENE: Donald Trump på plenen utenfor Det hvite hus fredag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump avviser voldtektsanklage

En amerikansk skribent hevder at Donald Trump voldtok henne i prøverommet på Bergdorf Goodman for 23 år siden. – Jeg har aldri møtt denne personen i mitt liv, svarer Trump.

I sin nye bok «What Do We Need Men For?» forteller skribenten E. Jean Carrol at hun traff eiendomsmogulen Donald Trump på luksusvarehuset for 23 år siden.

Her hevder hun at USAs nåværende president voldtok henne inne på et prøverom. Det kommer frem i et utdrag fra boken publisert i magasinet New York.

Ifølge Carrol skjedde dette i slutten av 1995 eller i begynnelsen av 1996. Carrol var 52 år gammel og hadde nylig startet sin egen spalte i magasinet Elle. Trump var 49 eller 50 år gammel og gift med Marla Marples.

Trump: Anklagene er falske

I en uttalelse gitt til mediene fredag, avviser Trump anklagene.

– Jeg har aldri truffet denne personen i mitt liv. Hun prøver å selge en ny bok, sier Donald Trump i en uttalelse gjengitt i the Guardian og legger til:

– Falske anklager reduserer alvorligheten av sanne anklager. Alle bør fordømme falske anklager og alle faktiske overgrep på sterkest mulig måte.

Trump takker også varehuset Bergdorf Goodman for at de har bekreftet å ikke ha videoopptak av noen slik hendelse – fordi den ifølge ham aldri har forekommet. Han oppmuntrer også alle som har informasjon om hvorvidt demokratene jobber med Carrol eller New York Magazine om å ta kontakt med Det hvite hus.

Hevder hun fortalte venner

Ifølge New York Magazine har to av E. Jean Carrols venner, også de journalister, bekreftet overfor dem at hun fortalte dem om det påståtte overgrepet like etter at det skal ha skjedd.

Dette er ikke første gang den amerikanske presidenten anklages for overgrep. Før han ble valgt sto flere kvinner frem og fortalte om ubehagelige episoder med Trump, og Hillary Clinton ba om etterforskning av anklagene etter at Trump gikk av med seieren.

Publisert: 22.06.19 kl. 05:32