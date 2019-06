KONVERTERTE TIL ISLAM: Disse ti dro fra Norge til Syria etter å ha blitt radikalisert. Reisen har endt tragisk for dem alle. Foto: Privat

Konvertittene som kjempet for terrorstaten

Ti personer med tilknytning til Norge sluttet seg til Den islamske staten etter å ha konvertert til islam. Slik gikk det med dem i Syria.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at omtrent ti av de rundt 100 med norsk tilknytning som dro til Syria som fremmedkrigere var konvertitter.

Den «hellige krigen» de skulle ta del i har endt ille for dem alle. Etter at IS ble beseiret i mars, er dette status for konvertittene: Fem er døde, to er savnet, én sitter fengslet i Syria, én sitter i interneringsleiren Al-Hol og den siste av dem er straffeforfulgt i Norge.

– At man blant fremmedkrigere har et betydelig innslag av konvertitter ser man i flere andre land. Det så man også i terrornettverkene til al-Qaida i Europa, sier Petter Nesser, terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til VG.

– En hypotese er at noen konvertitter er blitt ekstra ekstreme fordi de har noe å bevise. Men i Norge ser man også at disse kom under påvirkning av personer som organiserte islamistmiljøet, fortsetter han.

Under kan du lese mer om hver av konvertittene. Saken fortsetter under oversikten:

Sammensatt gruppe

De som dro for å kjempe i Syria som krigere i terrorhæren IS, eller for å bygge opp det selverklærte kalifatet ved å gifte seg og føde barn, var en sammensatt gruppe.

En studie fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser at det ekstreme islamistmiljøet i Norge besto av 30 ulike etniske grupperinger. En gruppe som skilte seg klart ut som overrepresentert var norske konvertitter til islam.

Disse utgjorde hele 18 prosent av miljøet, til tross for at det anslås å være kun 3000 muslimske konvertitter i Norge.

PST-undersøkelsen viser at hovedtrekket blant dem som reiste som fremmedkrigere var at de hadde lav utdannelse, svak tilknytning til arbeidsmarkedet, og tidligere erfaring med rus og kriminalitet.

Det samme bildet gjelder for konvertittene, forklarer seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

– Konvertitter er overrepresentert, men de har ellers mange av de samme kjennetegnene for sårbarhet mot radikalisering som resten av det multietniske islamistmiljøet, sier Bernsen.

– Den største gruppen ble radikalisert på Østlandet etter kontakt med personer som nå sitter fengslet for å ha rekruttert dem til terror. Andre radikaliserte seg i mindre miljøer, fortsetter han.

Profetens Ummah

Et fellestrekk for flere av konvertittene var at de hadde latt seg omvende i et miljø med utgangspunkt i byene Fredrikstad, Moss og Halden i Østfold.

De ble medlemmer i den profilerte islamistgruppen Profetens Ummah. Lederskikkelsen Ubaydullah Hussain er blitt dømt til ni års for blant annet rekruttering av en av konvertittene som mistet livet i Syria.

Den kanskje mest profilerte av alle de norske IS-krigerne var norsk-chilenske Bastian Vasquez, fra Skien, som konverterte til islam som tenåring. Han er antatt drept i Syria, mens hans fire år gamle sønn er blant de norske barna som sitter internert i Syria.

Et annet konvertittmiljø var de tre trønderne fra Verdal som omvendte seg til islam og meget raskt ble radikalisert. Én ble drept, én ble enke, og tredjemann sitter fengslet i Norge.

Advokaten til familien til den etnisk norske IS-enken, har advart mot at ytterligere radikalisering pågår i leiren der kvinnen nå holdes i Syria.

I tillegg har VG kunnet fortelle historien om Oleg Neganov, som kom til Norge som tenåring og som først ble med i et nynazistmiljø, og senere ble radikal islamistkriger. Han sitter nå fengslet i Syria, og oppholdstillatelsen han hadde i Norge har gått ut, slik at han risikerer straffeforfølgelse i fødelandet Russland.

Dragning mot det ekstreme

Religionshistoriker og ekspert på islam, Kari Vogt, påpeker at mange av dem som er blitt konvertert til radikal islam, tidligere har hatt en dragning mot ekstreme miljøer.

– Man ser at konvertering til en slik radikal tolkning har hatt en appell hos personer som av ulike årsaker har stått på utsiden av egne miljøer, sier Vogt.

– Men samtidig må man huske på at selv om konvertitter har vært overrepresentert i visse ekstreme miljøer, som blant fremmedkrigere, så er flertallet av dem som konverterer til islam moderate og religiøst orienterte, påpeker hun.

Publisert: 14.06.19 kl. 22:09