MISTET TRE: Anders Holch Povlsen og kona Anne mistet tre av sine fire barn. Her med datteren som overlevde. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau / NTB scanpix

Dansk milliardærpar takker for omsorgen etter at de mistet tre barn

Den danske milliardæren Anders Holch Povlsen og hans kone Anne takker for all omsorg og støtte etter at de mistet tre av barna sine i terroren på Sri Lanka i påsken.

Nå nettopp







Det gjør de gjennom en annonse i søndagens utgave av den danske avisen Århus Stiftstidende.

– Vi vil gjerne uttrykke vår dyptfølte takknemlighet for den hjertevarme, omsorg og støtte, vi har mottatt etter tapet av våre tre elskede barn, Alma, Agnes og Alfred, skriver de. Datteren på 10 overlevde.

Ekteparet skriver videre at de er dypt beveget over de mange omtenksomme og kjærlige kondolanser, hjertelige tanker, blomster, tegninger og omsorgsfulle hilsener som er sendt til dem fra nær og fjern.

– Det rører oss dypt og gir oss en styrke, som vil hjelpe oss fremover.

TOK FARVEL: De tre søsknenes kister utenfor Aarhus Domkirke 4. mai. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau / NTB scanpix

Klesmilliardæren Anders Holch Povlsen (46) og kona Anne Holch Povlsen (40) var på påskeferie sammen med de fire barna på Sri Lanka , da landet i Det indiske hav i påsken ble rammet av en rekke eksplosjoner.

Over 250 mennesker ble drept og nesten 500 såret da tre luksushoteller og tre kirker ble angrepet av selvmordsbombere den 21. april. Blant de drepte var rundt 50 barn og 40 utlendinger. Lokale islamister som har sverget troskap til IS, antas å stå bak.

Den danske kronprinsfamilien og statsministeren var til stede da Alfred (5), Agnes (12) og Alma (15) ble stedt til hvile i Aarhus lørdag 4. mai. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire barn var der som venner av Holch Povlsen-familien.

Nå takker ekteparet alle menneskene som møtte opp og støttet dem i begravelsen i Aarhus Domkirke.

– En avskjed som ble både vakker og høytidelig. Våre tanker og kondolanser går også til de mange andre familier, som også har mistet deres kjære under de tragiske begivenheter i Sri Lanka.

46 år gamle Anders Holch Povlsen regnes som Danmarks rikeste mann. Han eier den internasjonale klesgiganten Bestseller og har store aksjeandeler i nettbutikkene Asos og Zalando.

Publisert: 12.05.19 kl. 09:20