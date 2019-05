Belgias tidligere konge, Albert II, er gått med på å avgi en DNA-prøve i en farskapssak for å unngå dagsbøter på 50.000 kroner. Foto: AP, NTB scanpix

Tidligere belgisk konge går med på avgi DNA til farskapstest

Den tidligere kong Albert II av Belgia har latt seg DNA-teste i en farskapssak for å unngå dagsbøter på 50.000 kroner, opplyser hans advokater.

NTB-AFP

Testen er det foreløpig dramatiske høydepunktet på en rettsstrid og en farskapssak som ble reist i 2013 av skulptøren Delphine Boel, som hevder hun er den abdiserte monarkens datter.

Den tidligere kongen har inntil nylig nektet å la seg teste for farskapet.

– Hans Kongelige Høyhet registrerer dommen med dagsbøter som ble framsatt av ankeretten i Brussel 16. mai, og har besluttet å underlegge seg den medisinske ekspertisen som rettsinstansen foreskriver, sier advokatene i en melding.

HEVDER HUN ER DATTER: Delphine Boel framholder at den tidligere kongen er hennes far. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Boel er født i 1968 og hevder hun er resultatet av en lenge pågående kjærlighetshistorie mellom moren, Sibylle de Selys Longchamps, og den daværende kronprins Albert. Han har siden 1958 vært gift med Paola Ruffo di Calabria.

Albert II var Belgias overhode fra 1993 til 2013, da han trakk seg tilbake og overlot tronen til sin sønn Philippe (født i 1960).

Testen ble foretatt tirsdag morgen ved at en rettsmedisiner tok en spyttprøve av den 81 år gamle tidligere kongen. Han har hele tiden nektet for at han kunne være Boels far. Prøven vil bli sammenlignet med spytt fra Boel og hennes mor.

På anmodning fra Boel vil resultatet først bli gjort kjent etter at alle rettsprosesser knyttet til saken er sluttført. Dette kan ta et helt år.

Publisert: 28.05.19 kl. 20:27