LØSLATT: Vietnamesiske Doan Thi Houng ble fredag morgen løslatt og skal reise til hjem til Vietnam. Foto: AP

Satt fri etter å ha sonet for angrep på Kim Jong-nam

Den vietnamesiske kvinnen som tidligere var anklaget for å ha drept halvbroren til Nord-Koreas leder på flyplassen i Kuala Lumpur, er blitt løslatt.

NTB-AFP

Nå nettopp







Kvinnens advokat opplyser at Doan Thi Houng (30) ble løslatt fra et fengsel utenfor Kuala Lumpur i Malaysia fredag morgen. Hun kommer til å returnere til Vietnam i løpet av dagen, skriver CNN.

Bakgrunn: To kvinner siktes for drap på Kim Jong-nam

Også en indonesisk kvinne, 26 år gamle Siti Aisyah, ble pågrepet og siktet for å ha drept Kim Jong-nam med nervegift 13. februar 2017. Hun ble løslatt 11. mars og reiste straks hjem til Indonesia.

Les mer: Faren til tiltalt kvinne mener datteren er blitt brukt

Mens tiltalen mot Aisyah ble frafalt, ble Doan Thi Houng dømt til tre år og fire måneders fengsel for å ha skadd Kim Jong-nam med et farlig våpen.

Da dommen falt 1. april, bestemte imidlertid dommeren at straffen skulle reduseres med en tredel, og at tiden hun hadde sittet i varetekt skulle trekkes ifra.

Begge kvinnene har forklart at de trodde stoffet de smurte i ansiktet på Kim, var babyolje, og at det hele var et TV-stunt.

Her er overvåkingsbildene som skal være de siste tatt av Kim før han døde:

Publisert: 03.05.19 kl. 03:07