Hundrevis av nordmenn «sandfaste» på Gran Canaria: – Flere er desperate

Flyplassen ved Las Palmas på Gran Canaria er rammet av en sandstorm, og flere nordmenn på vei hjem fra vinterferie er «sandfaste» på ferieøya.

Årsaken er det som kalles en «calima». Varm vind har ført med seg mye sand at flyplassen har måttet stenge.

Eirik Reinnel og kona har akkurat hatt vinterferie på øya og skulle etter planen ha tatt ett fly til Oslo 16:45. Han forklarer at det er kaos på flyplassen.







– Det er veldig mange mennesker her, mange barn, og flere er desperate fordi de ikke kommer seg hjem.

Reinnel forteller at han flere ganger har forsøkt å ta kontakt med Norwegian, uten å lykkes.

– Vi har ikke fått noen informasjon om hvor lenge flyene kommer til å være innstilt, men skal man dømme etter været ser det ut til at vi blir her over helgen, sier han.

FLY INNSTILT: Hundrevis av nordmenn er «sandfaste» på Gran Canaria. Foto: Controladores

Blåser sand fra Sahara

– Nå er sikten veldig dårlig. Det svir i øyne, hals og munn. Vi holder oss innomhus og lukker dører, sier Monica Grønberg fra Halden til VG.

Hun er på ferie sammen med familien, og reiser ikke hjem før på mandag.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt sier til VG at «calima» er en værsituasjon der sand blåser fra Sahara.

– Det ser ut som det er stramme vindfelt over vestlige deler av Afrika. Dette ser ut til å vedvare til søndag kveld, kanskje også første del av mandag, sier Granerød til VG.

– På satellittbildet ser man at det er skyer og sand som blåser over de østligste delene av Kanariøyene, som har dette problemet nå.

SANDSTORM: Det grønne og gulbrune på sattebildet er sanden, sier vakthavende meteorolog. Foto: Satellittbilde Meteorologisk institutt

All flytrafikk innstilt

Direktoratet for sikkerhet og nødstilfeller på Gran Canaria har sendt ut varsel om sterk vind, bølger og «calima» på alle kanariøyene denne helgen og mandag.

All flytrafikk ved flyplassen på Gran Canaria er innstilt på grunn av sandstormen, melder flyplassoperatøren Aena på Twitter. De oppfordrer passasjerer til å kontakte sine respektive flyselskaper.

Det spanske meteorolog-instituttet Agencia Estatal de Meteorologia (AEMT) anslår at sandstormen vil vedvare til midt på dagen mandag, og avta utover ettermiddagen skriver den spanske avisen El Pais.

PÅ BAKKEN: Et SAS-fly står parkert ved flyplassen på Gran Canaria på grunn av «calima». Foto: SIGURD MYKLEBUST

Syv SAS-fly rammet

– Det er syv SAS-fly totalt som er rammet av sandstormen. Ett til København, to til Oslo, to til Arlanda, ett til Kristiansand og et til Gøteborg. Så kan du regne 180 passasjerer på hvert fly, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS Norge, til VG.

Fem av flyene står fast på Gran Canaria, mens to måtte omdirigeres til henholdsvis Tenerife og Portugal.

– Dette får også konsekvenser i morgen, så vi jobber nå med å se hvordan vi skal omdirigere fly. Vi vet ikke når sandstormen legger seg, sier Eckhoff.

Han oppfordrer passasjerene til å følge med på informasjon fra flyselskap og charterselskap.

– Så vidt jeg har skjønt får vi booket dem inn på hotell, så prøver vi å se an situasjonen og finne ut hvordan vi skal løse det i morgen

VÆRFAST: Karoline Arnesen er usikker på når hun og kjæresten med familie får reise hjem igjen til Norge. Foto: Privat

– Så ut som brun tåke

Karoline Arnesen (18) har tilbrakt vinterferieuken på Gran Canaria sammen med kjæresten og familien hans.

Flyet hjem til Kristiansand skulle ha gått fra Las Palmas klokken 16.05, men alle passasjerene fikk beskjed om at de ikke kunne lette på grunn av mye sand i luften.

– Jeg satt ved vinduet. Det så ut som brun tåke, nesten helt forurenset ut, sier Arnesen.

Deretter kom en ny beskjed, om at de heller ikke vil bli flydd hjem natt til søndag.

– De har sagt at alle skal på hotell, men vi vet ikke når og hvor, sier 18-åringen til VG rundt klokken 19.05 lørdag.

Lokalavisen Canarias7 skriver at det er opp mot 1000 støvpartikler per kubikkmeter i luften – det er ti ganger mer enn det som anses som dårlig luftkvalitet.

SANDSTORM: Solen skinner igjennom sandstormen, som lokalt er kjent som «La Calima», ved kysten av Punta Mjueres på Lanzarote lørdag. Foto: RUSSELL BOYCE / REUTERS

Norwegian: – Stengt frem til midnatt

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian sier til VG at flyplassen er helt stengt, noe som rammer både avgang og ankomst til deres fly.

– Beskjeden fra flyplassen er at det er stengt frem til midnatt, og at det tas en ny vurdering da, sier Hjørnholm til VG.

Han har ikke antall på hvor mange av deres passasjerer som blir berørt av dette utover kvelden, men sier at det jobbes med å finne løsninger til deres passasjerer. Til Dagbladet opplyser han at 185 av deres passasjerer nå sitter fast på flyplassen.

Står fast på Tenerife

Monica Samonsen forteller at foreldrene hennes var på vei til vinterferien sin på Gran Canaria fra Stavanger, da de plutselig fikk beskjed om at flyet kom til å lande i Tenerife.

– Flyet skulle ha landet i Gran Canaria klokken fem, men nå sitter de på flyplassen i Tenerife uten å ha fått noen informasjon, sier Samsonsen og legger til:

– De vet ikke når de kommer videre, og heller ikke om de må sove på flyplassen.

Også Martine Slåtten Haugland var på vei til vinterferie på Gran Canaria da flyet måtte nødlande i Fuertuventura.

– Vi har fått beskjed om at vi mest sannsynlig ikke kommer oss til Gran Canaria før mandag.

Haugland forteller at hele familien var på tur til Gran Canaria fra tre forskjellige flyplasser i Norge. Nå er familien blitt spredt; Noen har endt opp på Tenerife, noen på Fuerutventura og noen på Gran Canaria.

– Det er jo veldig kjedelig at det går utover vinterferien legger Haugland til.

Saken oppdateres.

Publisert: 22.02.20 kl. 18:57 Oppdatert: 22.02.20 kl. 20:01

