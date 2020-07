SPARKET: Erica Marrero (t.v.) og Kyle Dittrich (t.h.) er sparket fra Denver-politiet etter dette bildet. Jaron Jones (i midten) sa opp torsdag. Foto: Aurora Police Department

La ut dette bildet – fikk sparken

Tre politibetjenter i Denver i USA har fått sparket som følge av dette bildet. En fjerde person har sagt opp sin stilling.

– Forkastelig. Jeg blir kvalm, sier politisjef Vanessa Wilson.

Bildet er tatt like ved stedet der Elijah McClain i august 2019 ble pågrepet. McClain skal ha vært ubevæpnet, og det ble brukt kvelertak under pågripelsen. McClain døde senere av skadene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bildet viser politimannen Jaron Jones ta kvelertak på kollegaen Kyle Dittrich, mens Erica Marrero ler i bakgrunnen.

Jones sa opp sin stilling torsdag, mens Marrero, Dittrich og Jason Rosenblatt fikk sparken fredag. Rosenblatt skal ha respondert med «haha» da han fikk bildet.

Ifølge Reuters ble McClain, en 23 år gammel svart mann, kontaktet av tre politibetjenter i Aurora i Denver i august i fjor etter meldinger om en mann som oppførte seg mistenkelig.

Han skal ifølge nyhetsbyrået ikke ha gjort noe ulovlig.

DØDE ETTER PÅGRIPELSE: Elijah McClain. Foto: Privat

Etterforskes på nytt

– Politiet drepte ikke bare en uskyldig mann, de følte også behovet for å gjøre narr av situasjonen ved å gjenskape den på et bilde, sier familiens advokat Mari Newman ifølge Reuters.

McClain sier under pågripelsen at han ikke får puste. Det kommer frem av lydopptakene politiet har frigitt.

Det er ikke tatt ut noen siktelser mot hverken politibetjentene eller ambulansepersonellet, da obduksjonen mente at dødsårsaken var ukjent.

McClain fikk beroligende medisiner etter pågripelsen, før han fikk hjertestans og døde etter noen dager i koma.

Colorado-guvernør Jared Polis har bestemt at saken skal gjennomgås på nytt. FBI og justisdepartementet undersøker nå om McClains borgerrettigheter ble krenket.

Én måned med opprør og demonstrasjoner

Saken kommer opp i kjølvannet av demonstrasjonene og opprøret etter drapet på George Flyod i slutten av mai.

Floyd døde kort tid etter han brutalt ble pågrepet i Minneapolis. Fire politimenn er sparket og siktet for uaktsomt drap eller medvirkning til dette.

Under pågripelsen sier Floyd, som McClain, at han ikke fikk puste. Noe som har blitt et slagord for demonstrasjonene.

Drapet satte sinnet i kok i hele USA, og demonstrasjonene spredte seg til både Europa og Australia.

Publisert: 04.07.20 kl. 08:13

