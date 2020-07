Regjeringen med nye reiseråd: Nå kan du reise uten karantene til disse landene

Fra og med 15. juli kan du igjen reise til flere europeiske land uten å sitte i karantene når du kommer hjem. Sjekk hvilke land som er «grønne» nå.

Fra 15. juli endrer regjeringen reiserådene for land i Europa med tilfredsstillende smittenivå. Norske turister kan igjen reise uten karantene, og turister fra de aktuelle landene kan igjen komme inn i Norge.

Situasjonen vurderes hver 14. dag og reiserådene kan endre seg raskt dersom smitten øker.

Regjeringen åpner nå for alle land i Europa utenom Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg.

Det åpnes også opp for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kronoberg, Skåne og Blekinge.

Se hvilke land regjeringen åpner for i kartet under. Sverige er brunt fordi det er åpnet for enkelte regioner.

– Nå åpner regjeringen for at turister fra en rekke europeiske land kan besøke Norge i sommer uten å måtte sitte i karantene. Dette er gode nyheter for reiselivsnæringen som er spesielt hardt rammet av reiserestriksjoner under coronakrisen. Dette vil gi større inntekter til bedriftene og få flere tilbake i jobb, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun understreker at utenlandske turister må følge de samme smittevernreglene som oss som bor her.

– Reiselivsbedrifter har forberedt seg på dette lenge og har utarbeidet gode smittevernrutiner. Det skal være trygt å reise i Norge, både for oss som er turister i eget land og for tilreisende, sier Nybø.

Flere stanset på grensen

Tidligere fredag skrev VG at regjeringen vil åpne for de store ferielandene, som Hellas, Italia og Spania.

FHI stiller flere såkalte kvantitative og kvalitative kriterier når de vurderer å åpne for reiser uten karantene til EØS- og Schengen-landene. De kvantitative kravene går ut på hvor mange som er registrert smittet og testet de siste to ukene, mens de kvalitative kravene blant annet innebærer at alle med symptomer kan teste seg.

SPANIA: Fra 15. juli kan du igjen reise til Spania. Foto: Mona Langset

16. mars, klokken 08.00, innførte regjeringen utstrakt grensekontroll for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Siden den gang er minst 3987 personer blitt stanset på grensen og nektet innreise i Norge. En rekke utenlandske statsborgere er også blitt bortvist fra landet.

Regjeringen åpnet kun for reiser uten karantene til Danmark, Island og Finland fra 15. juni i tillegg til Gotland i Sverige en kort periode.

Virke: – Gledelig

− Reiselivet ble rammet hardt og tidlig, og lider fremdeles under coronapandemien. Derfor er det gledelig at det endelig åpnes mot viktige nasjoner for norsk reiseliv, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Virke opplyser at tyske og nederlandske turister utgjør en stor del av inntektsgrunnlaget for de 170 000 arbeidsplassene vi har i norsk reiseliv.

– Nå håper vi mange europeere vil nyte sommeren under gode smittevernsrutiner i Norge. Det er også gledelig at nordmenn nå får mulighet til å reise til flere av våre typiske feriedestinasjoner i utlandet, sier Horneland Kristensen og fortsetter:

− Selv om dette er gledelige nyheter er situasjonen fremdeles kritisk og uforutsigbar for mange reiselivsvirksomheter. Derfor trenger vi å få på plass en forlenging av kompensasjonsordningen utover august og utviding av permitteringsperioden til 52 uker. Hvis dette ikke kommer på plass fort risikerer vi at feriedestinasjonene våre mister nøkkelkompetanse fordi folk må flytte for å finne annet arbeid.

Publisert: 10.07.20 kl. 12:07

