ANKLAGER: Geoffrey S. Berman har ledet en rekke høyprofilerte etterforskninger, blant andre mot den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, som tok sitt liv i fengsel 20. august 2019.

Statsadvokat fikk sparken av Trump - nekter å gå av

Den føderale statsadvokaten Geoffrey S. Berman fikk natt til lørdag norsk tid brått og overraskende sparken av det amerikanske Justisdepartementet, men nekter tvert å gå av.

Saken er meget delikat, ettersom Berman har ledet og fortsatt leder etterforskningen mot flere av president Donald Trumps tidligere og nåværende nære allierte.

Ikke gått av

– Jeg har ikke gått av, og har ingen planer om å forlate, min posisjon, skrev Berman i en uttalelse som ble gjort offentlig få timer etter at oppsigelsen ble kjent.

Berman er statsadvokat i Manhattan i New York. Siden dette er et føderalt, nasjonalt embede, er han ansatt av Justisdepartementet.

Han fastslo samtidig at all pågående etterforskning vil fortsette som vanlig.

Det var justisminister Bill Barr som kunngjorde at Berman slutter i jobben den 3. juli.

Justisminister Barr er selv kjent som en uttalt lojal støttespiller for presidenten, siden han erstattet Jeff Sessions i februar 2019. Sessions falt i unåde hos Trump da han erklærte seg inhabil i FBIs etterforskning av om Trump hadde samarbeidet med russerne for å vinne valget i 2016.

Statsadvokat Berman, som ble utnevnt av nettopp Sessions så sent som i 2018, tilhører også Det republikanske partiet og er således partifelle med Trump.

Uavklart situasjon

Den uavklarte situasjonen kan føre til et historisk sammenstøt mellom Justisdepartementet og et av de mest profilerte statsadvokat-kontorene i USA.

Sannsynligvis vil dette også gjøre splittelsen dypere mellom justisminister Barr og de folkevalgte fra Det demokratiske partiet, som i lang tid har beskyldt Barr for å politisere departementet, og mer fremstå som en personlig advokat for Trump enn å fremstå som nasjonens uhildede sjefsanklager.

Grepet med å fjerne Berman kommer også dager etter at beskyldninger fra Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, om at Trump personlig forsøkte å blande seg inn i «Southern District of New York» og deres etterforskningen mot en statseid tyrkisk bank. Bolton hevder i en ny bok som ennå ikke er utgitt, at Trump gjorde dette for å legge grunnlaget for politiske avtaler med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

Justisminister Barr kom fredag kveld norsk tid ikke med noen forklaring på hvorfor Berman hadde fått fyken.

Uten erfaring

Det hvite Hus kom deretter raskt med en erklæring om at Trump hadde nominert lederen av det amerikanske kreditt- og finanstilsynet (SEC) til jobben, Jay Clayton, en jurist uten noen erfaring som føderal anklager.

Men Berman slo raskt tilbake, og fastslo at han ikke hadde til hensikt å forlate stillingen før Senatet i Kongressen hadde godkjent utnevnelsen av hans etterfølger. Han sa også at han fikk vite om sin egen avgang gjennom en pressemelding, og at han før dette var uvitende om beslutningen.

Bermans begrunnelse for å bli stående i stillingen, er at han er utnevnt av dommere i New York, ikke av presidenten. Dette gir ham rett til å fortsette inntil etterfølgeren er godkjent av Senatet, ifølge Berman.

Men justisminister Barr mener tydeligvis noe annet. Departementet har allerede utpekt en vikar inntil den permanente etterfølgeren er på plass.

Den føderale påtalemakten i New York har hatt ansvaret for en rekke tiltaler og etterforskninger med forbindelser til Trump de siste årene.

Etterforsket og tiltalt

Kilder sier til det amerikanske nyhetsbyrået AP at det for tiden pågår etterforskning mot Trumps personlige advokat, tidligere New York-borgermester Rudi Gulliani.

Fra før hadde dette kontoret etterforsket og tiltalt Trumps tidligere personlige advokat og «fikser», Michael Cohen. Han ble dømt til fengsel for å ha løyet til Kongressen. Samt å ha brutt valgkamplover da han overførte penger til pornostjernen Stormy Daniels, for at hun skulle holde tett om det seksuelle forholdet hun hevder ha hatt til Donald Trump mens han var gitt med Melania.

Denne uken ble det på ny oppmerksomhet om det føderale statsadvokatkontoret i New York. I boken til Trumps tidligere nasjonale sikkehetsrådgiver John Bolton, hevder Bolton at Trump prøvde å få til en avtale med Erdogan ved å love at han skulle stoppe en etterforskning av hvorvidt tyrkiske Halkbank hadde brutt amerikanske bestemmelser om sanksjoner mot Iran.

Motytelser skal ifølge Boltons bok ha vært at en amerikansk pastor som satt fengslet i Tyrkia skulle settes fri.

Obamas folk

Ifølge AP skal Trump seks uker etter løslatelsen av denne pastoren ha hatt en telefonsamtale med Erdogan som Bolton lyttet til. Slik er dette beskrevet i boken som Det hvite hus nå jobber intenst med å hindre at blir utgitt:

«Trump fortalte så Erdogan at han ville sørge for at ting løste seg, og forklarte at Southern Districts aktorer ikke var hans folk, men var Obamas folk, og at problemet ville bli løst så snart de som var der nå ble erstattet av hans folk».

