HÅPER PÅ GJENVALG: Andrzej Duda har vært president i Polen siden 2015. Nå håper han å kunne vinne valget og forbli president de neste fem årene. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Valgthriller i Polen: – Et land som er delt i to

Sittende president Andrzej Duda og EU-vennlige Rafal Trzaskowski kjemper for å ta Polen i to svært ulike retninger.

– Det blir nok en valgthriller i natt, fordi alle meningsmålinger viser et veldig jevnt løp. Det handler om et land som er delt i to, som betyr at det kan være veldig få som vil avgjøre utfallet av dette valget, sier Jacub M. Godzimirski til VG.

Han er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), med Øst-Europa som sitt ekspertfelt og kommer selv fra Warszawa i Polen.

AVSTEMNINGEN STARTET: Køer startet å danne seg ved enkelte stemmeboder tidlig søndag morgen, og biler som fraktet eldre og funksjonshemmede, ble observert, melder NTB. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Mener coronapandemien har svekket Dudas posisjon

Andrzej Duda representerer det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferd (PiS) og tar stor politisk avstand til utfordreren Rafal Trzaskowski. Sistnevnte er borgermester i Warszawa og medlem av det sentrale opposisjonspartiet Platforma Obywatelska (PO).

I første valgomgang for to uker siden fikk Duda 43,5 prosent av stemmene mot 30,5 for Trzaskowski, ifølge politico.eu.

Da hadde velgerne elleve kandidater å velge blant, men i søndagens andre runde står det bare to navn på listen.

– Duda har vært veldig populær. Til å begynne med så skulle dette valget ha foregått 10. mai, men på grunn av pandemien, valgte man å utsette dette valget. Da var situasjonen slik at han var nesten sikret seieren, men så endret situasjonen seg og nye krefter kom på banen, forklarer Godzimirski.

EU-FORHOLD: Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier at dersom Polen får Rafal Trzaskowski som ny president, kan det medføre at landet får et bedre forhold med EU. Foto: Christopher Olssøn

Valget ble flyttet til 28. juni. I mellomtiden byttet opposisjonen kandidat til Trzatskowski.

– Kandidatene fikk mer tidsspill til å drive valgkampen, som har endret holdningene til en del velgere.

Godzimirski sier at det eksempelvis har vært en del lover, vedtatt av partiet til president Andrzej Duda, som mange, inkludert EU, mener strider mot rettsstatsprinsipper.

– Det har ført til spenninger mellom Polen og EU. Det er en del som er trøtte av de politiske kampene.

Duda har brukt valgkampen til å angripe Polens seksuelle minoriteter, stemple homofili som en ideologi verre enn kommunismen og å gå mot ekteskap og adopsjon for likekjønnede.

Trzaskowski, på den andre siden, ønsket å styrke seksuelle minoriteters rettigheter og innføre undervisning mot diskriminering. Han vil også ha gratis barnehager og bedre kollektivtrafikk.

Stor politisk splittelse siden 2005

De to kandidatene har fremhevet landets dype politiske splittelse, som ifølge Godzimirski har vart siden 2005.

– I 2005 skjedde det noe med det polske politiske landskapet, den venstre siden ble veldig svekket på grunn av korrupsjonsrelaterte utfordringer.

De siste 15 årene har landet vært preget av et hovedskille mellom de som representerer mer liberale politiske krefter og de som representerer mer konservative samfunnsinteresserte kretser.

– Det har preget alle valg siden 2005. Dagens valg representerer også disse to store politiske stemningene.

fullskjerm neste ØKT POPULÆRITET: Rafal Trzaskowski har de siste to månedene kommet som en rakket på meningsmålingene.

Mener Vesten må forstå Polens historie

Øyvind K. Thorsheim er norsk statsborger, men har bodd og drevet forretninger i Polen i over 28 år.

Han mener at Vesten må forstå og vektlegge de mange historiske, økonomiske og religiøse aspektene ved Polen for å forstå den politiske agendaen og de tidligere valgresultatene.

– Det har gått 31 år siden Polen fikk sin frihet og kunne begynne den lange ferden fra diktatur til frihet, sier Thorsheim.

– Norge er – og har alltid vært – et lite religiøst land hvor politikk og religion ikke har vært blandet. I Polen derimot, hvor Paven sammen med fagforeningen Solidaritet nedkjempet kommunismen, er den katolske kirken fremdeles selve bindevevet og en moralsk faktor i mange lokalsamfunn, forklarer han.

Og ifølge en meningsmåling utført av Statista, er over halvparten av polakkene mest opptatt av økonomi, deretter kommer helse, pedofili i den katolske kirke og prisøkninger.

– Polen vil utvikle seg i «vår»retning. Men det vil skje i en fart som er tilpasset Polens, ikke i de mest liberale europeeres interesser og verdier.

Øyvind K. Thorsheim er norsk statsborger, men har nærmere 30 års jobberfaring fra Polen. 15 av disse årene bodde han i Warszawa i Polen. Foto: Privat

Velgerne er geografisk splittet

Ifølge en studie utført av Institute for Research into Public Affairs (IBSP), er det omtrent 10,9 prosent sannsynlighet for at Andrzej Duda blir gjenvalgt til en ny presidentperiode, skriver den tsjekkiske avisen Wyborcza.pl.

– Alle sosiologiske undersøkelser viser at Duda får en stor oppslutning i mindre byer, tettsteder, på landet, blant folk med lavere utdannelse, mens Trzaskowski, har større oppslutning i store byer, blant folk med høyere utdannelse og med bedre økonomi, understreker Godzimirski.

Godzimirski ønsker ikke å komme med en egen konklusjon på hvordan valget kommer til å gå.

– Det er som sagt 50/50 sjanse. Det kan bli avgjort av veldig få velgere, men vi kommer ikke til å vite det reelle resultatet før tidligst tirsdag.

EU-VENNLIG: Rafal Trzaskowski kan bli Polens neste president. Han er liberal, for homofiles rettigheter, EU-vennlig og Trump-kritisk. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Spår bedre forhold til EU dersom Trzaskowski vinner

Valgomkampen i Polen vil ha store ringvirkninger langt utenfor Polens grenser.

Den nåværende polske regjeringen med Duda i spissen har gjennomført reformer mange kretser både i Polen og i EU mener er et angrep på rettsvesenets uavhengighet. Dette vekker sterke reaksjoner i EU.

Den EU-vennlige borgermesteren i Warszawa tilhører derimot den liberalkonservative Borgerplattformen. Med støtte fra flere av partiene til venstre.

– Hvis Trzaskowski skulle velges til å bli landets president, så vil det også styrke opposisjonen og skape mer balanse i polsk politikk. Det kan resultere i et bedre forhold til EU, sier Godzimirski.

Publisert: 12.07.20 kl. 17:26

