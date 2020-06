HER ØKER SMITTEN: Brasil har registrert flest smittetilfeller i hele verden den siste uken. Her fra gravplassen Parque Taruma i byen Manaus i Amazonas 17. juni. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

13 land i Latin-Amerika har rapportert rekordhøye tall den siste uken

Flere land i Latin-Amerika er inne i sine verste dager av coronapandemien.

Søndag 21. juni meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at det var registrert flest nye smittetilfeller i verden på et døgn, med 183.020 tilfeller.

Det er kun tre dager etter forrige melding om rekordmange nye smittetilfeller, torsdag 18. juni. Da var det snakk om 150.000 tilfeller, hvor halvparten var i Amerika.

– Verden er i en ny og farlig fase, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse fredag 19. juni.

I slutten av mai erklærte WHO at episenteret for pandemien har flyttet seg fra Europa til Sør-Amerika.

– Viruset sprer seg fremdeles raskt, det er fremdeles dødelig, og de fleste er fremdeles mottagelig for smitte, sier WHO-sjefen.

Gjenåpner samfunnet til tross for økt smitte

I Brasil er det rapportert 196.767 smittetilfeller den siste uken – flest i hele verden. I samme periode har de også rapportert flest dødsfall: 6658.

Kampen mot corona: Frykter at hele stammer kan bli utslettet

Pressefotografen André Liohn er i Sao Paolo, og sier til VG at myndighetene har åpnet samfunnet igjen de fleste steder i landet.

– Det største problemet for folk akkurat nå, er økonomien. Hjelpen fra myndighetene er ikke nok, og folk har ikke lenger råd til å kjøpe nødvendige varer, sier han.

Fotografen forteller at folk er slitne av situasjonen, noe som kan gjøre det vanskelig å innføre nye restriksjoner.

– Å overbevise folk om at samfunnet må stenges på nytt, kommer til å være helt umulig.

FELTSYKEHUS: Helsepersonell i et feltsykehus i Sao Paolo i Brasil. Foto: André Liohn

I tillegg er den politiske situasjonen i landet anspent. President Jair Bolsonaro har vist frem tomme sykehus i mediene, og mener at lokale politikere melder om høye dødstall for å sverte regjeringen. Presidenten har oppfordret folk til å oppsøke sykehus selv, for å se om det faktisk er folk der eller ikke, skriver CNN.

– Det gjør at folket er delt, de vet ikke hvem eller hva de skal tro på, sier Liohn.

Disse landene har nylig rapportert om flest tilfeller på en dag

Den siste uken har 13 land i Latin-Amerika hatt sin verste dag når det kommer til rapporterte smittetilfeller siden coronapandemien brøt ut, ifølge VGs talloversikt:

Søndag 14. juni:

Panama: 1359 rapporterte smittetilfeller.

Peru: 8987 rapporterte smittetilfeller. Peru hadde flest registrerte dødsfall på en dag lørdag 20. juni, med 400 registrerte.

Mandag 15. juni:

Colombia: 4272 rapporterte smittetilfeller. Colombia hadde flest registrerte dødsfall på en dag mandag 15. juni, med 138 registrerte.

Onsdag 17. juni:

Chile: 36.179 rapporterte smittetilfeller. Chile har den siste uken totalt registrert 62.919 nye smittetilfeller. Kun Brasil, USA og India har rapportert om flere.

Venezuela: 236 rapporterte smittetilfeller.

Torsdag 18. juni:

Mexico: 5662 rapporterte smittetilfeller. Mexico er blant landene i verden som registrerte flest antall tilfeller den siste uken, med 24.938 tilfeller. Kun syv land har rapportert flere tilfeller.

Fredag 19. juni:

Brasil: 54.771 rapporterte smittetilfeller. Brasil har flest tilfeller i hele verden den siste uken, med 196.767 smittetilfeller.

Argentina: 2060 rapporterte smittetilfeller. Argentina hadde flest registrerte dødsfall onsdag og torsdag, med 35 registrerte dødsfall begge dagene.

Costa Rica: 119 rapporterte smittetilfeller.

Lørdag 20. juni:

Honduras: 1048 rapporterte smittetilfeller.

Bolivia: 1036 rapporterte smittetilfeller.

Søndag 21. juni:

Den dominikanske republikk: 899 rapporterte smittetilfeller.

El Salvador: 151 rapporterte smittetilfeller. El Salvador hadde flest registrerte dødsfall på en dag lørdag 20. juni, med 7 registrerte.

WHO: Bekymret for smitte i grenseområder

Direktør for WHO i Amerika, Carissa F. Etienne, sa under en pressekonferanse 16. juni at smitten fortsetter å øke i nesten alle land i Latin-Amerika. Hun er særlig bekymret for økende smitte i grenseområder i regionen.

– De fleste tilfeller er rapportert i store byer, hvor økonomisk ulikhet og en befolkning som bor tett på hverandre er med på å øke smitten. Nå ser vi en urovekkende trend der smitten øker også i grenseområder, sier hun.

Desperat kamp for Brasils urbefolkning: – Siste utvei for å redde liv

I mange grenseområder i Latin-Amerika er befolkningen fattig og bor i små landsbyer. De er ofte på reise for å finne jobb, i tillegg til at det er mange migranter i disse områdene. De fleste grensebyer har dårlig tilgang til sykehus, og kvaliteten på helsetilbudet er svært varierende.

– Coronapandemien forsterker sårbarheten til disse samfunnene, og økningen av smitte er grunn til stor bekymring. Det haster å iverksette tiltak, sier WHO-direktøren.

Blant områdene som nå har en topp i antall smittetilfeller er i nordlige Costa Rica, på grensen til Nicaragua. I Franske Guyana er det økt smitte både ved grensen til Brasil og Surinam.

Det er også en økende smittespredning i områder hvor Brasil grenser til Venezuela, Colombia, Surinam og Peru. I tillegg er WHO bekymret for den store økningen av smitte i Haiti og Den dominikanske republikk, som også deler grense.

Slik beregner vi de verste dagene og ukene For å beregne den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på syv dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og seks dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag. Derfor bruker vi glidende snitt av nye tilfeller: Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, et såkalt glidende gjennomsnitt. Vi har valgt et 7-dagers snitt for å belyse utviklingen. Glidende snitt på 7 dager vil si gjennomsnittet for i dag og seks dager tilbake i tid.

Dersom man ser på den verste enkeltdagen i Norge, vil 24. mars stikke seg ut som dagen med flest nye registrert smittede med 313 nye tilfeller.

Men dersom man bruker et glidende snitt av nye tilfeller over syv dager, vil den verste dagen være 26. mars. Vis mer

Merk:

Tallene i denne saken er hentet ut fra VGs tallspesial søndag kveld. Hvor mye smitte som oppdages er avhengig av hvor mye og hvordan det testes. Tallene viser hvor mange tilfeller som har blitt registrert på en dag – ikke hvor mange som faktisk har blitt smittet. Når det blir rapportert veldig høye tall på en dag, er det noen ganger på grunn av et etterslep i rapporteringen.

VGs statistikk er basert på tall fra Johns Hopkins University, Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), Reuters, offisielle myndighetssider og internasjonale aviser.

Publisert: 22.06.20 kl. 03:29 Oppdatert: 22.06.20 kl. 03:49

