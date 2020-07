Vennene til avdøde Alexander (16): – Helt uvirkelig at han er borte

LERUM/GØTEBORG (VG) Norske Alexander (16) krasjet på moped etter at han skal ha blitt jaget av politiet inn i et boligfelt. Vennene er i sorg og frustrerte over politiet.

– Det har vært veldig vanskelig, og det er helt uvirkelig at han er borte. Det skal ikke skje i så ung alder, sier venninnen Isa Kjellberg (16).

12. mai døde norske Alexander Storåker etter en dramatisk biljakt i Lerum utenfor Gøteborg der han bodde.

Han og kompisen kjørte moped i området og var på vei ut fra en parkeringsplass.

En sivil politipatrulje fikk øye på dem og bremset inn mot deres side uten å gi signal. Barna ble redde og kjørte av gårde. Politiet kjørte etter dem og videre inn på en smal sti, midt i et boligområde med lekeplasser og hus.

Det endte med at mopeden krasjet og Alexander døde. Akkurat hvordan det skjedde, er foreløpig uklart.

Vennene er nå samlet på mopedene sine ved minnesmerket til Alexander, der ulykken skjedde.

FRUSTRERTE: Vennene til avdøde Alexander er frustrerte over politiet. Nå er de samlet ved ulykkesstedet der Alexander krasjet. Fra venstre: Linus Edelstam, Simon Huber, Joel Ståhl og Isa Kjellberg. Foto: Harald Henden/VG

– Der ser du merket etter hvor han traff, sier Kjellberg, og peker på en lyktestolpe dekket av bilder, hilsener og lys.

– Vi savner ham utrolig mye, sier vennegjengen mens de titter ned.

Frustrert over politiet

Faren til Alexander, Frode Storåker, sa i forrige uke til VG at det hele føles ufattelig meningsløst.

Foreldrene vet i dag fortsatt ikke hvorfor politiet tok opp jakten på guttene, og dødsårsaken er heller ikke kjent ennå.

MINNES: Vennene omtaler Alexander som en glad og omsorgsfull venn, og arrangerte en stor moped-markering til ære for kompisen. Foto: Privat

– Det er ingen tvil om at politiet jaget mopeden. Spørsmålet er hvorfor det var så viktig for politiet å få stopp på Alexander, at de så seg nødt til å bryte sine instrukser og kjøre mellom rekkehus på stier og 60 meters-baner der barn og voksne bor, sa Storåker til VG forrige uke.

Familiens advokat Taavi Tuula sier til VG at de ennå ikke har fått noen informasjon på grunn av pågående etterforskning.

Trafikkulykkeforskere i Sverige advarer om at slike forfølgelser har skjedd mange ganger og etter alt å dømme kommer til å fortsette, skriver Aftonbladet.

Alexanders kompis Joel Ståhl (16) forteller til VG at også han har opplevd å bli jaget av politiet på moped, og peker mot den samme smale stien som vennen hans kjørte på.

POLITIJAKT: Vennen Joel Ståhl forteller at han også har opplevd å bli jaget av politiet på den samme veien som Alexander. Foto: Harald Henden/& VG

– Det startet i sentrum, så kjørte de etter meg over gresset der borte og måtte til slutt stoppe her på grunn av bilsperringen på stien, sier Ståhl, som viser til sperringen rett ved siden av stolpen der Alexander krasjet.

Vennegjengen er frustrerte over politiet, som nå gransker saken.

– Politiet syntes ikke de hadde gjort noe galt etter ulykken, sier Kjellberg.

VG var mandag i kontakt med politiet, som sier at de på grunn av ferieavvikling ikke er tilgjengelig for kommentar.

Tidligere i juli uttalte sjefetterforsker Kajsa Sundgren seg til Expressen:

– Vi utreder politiets handlinger knyttet til hendelsen. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd, så langt det går. Derfor gir vi ingen kommentar rundt utredningen. Jeg vil ikke si noe som kan påvirke vitner eller andre personer som skal avhøres, sier hun.

Til samme avis sa områdesjef i det lokale politiet i Alingsås, Mikael Edvardsson, at dette er en tragisk hendelse:

– Vi fra politiet har stor forståelse for at familien har mange spørsmål og vil ha svar. Men vi kan ikke gi noen svar under en pågående utredning. Vi avventer den og hva som kommer frem, sier han.

Se minidokumentaren Aftonbladet har laget, som tar for seg det høye antallet politijakter i Sverige de siste årene.

Moped-markering

Den 23. mai arrangerte vennene minnemarkeringen «#Ride4Alex» i Lerum, hvor flere hundre møtte opp både til fots og på moped, og flere reiste helt fra Borås, Uddevalla og Kungsbacka for å delta på markeringen.

Se markeringen i videoen øverst i saken.

«#Ride4Alex» har også blitt markert flere andre steder i landet.

– Det var utrolig fint, sier kompisen Linus Edelstam (16).

Foreldrene til Alexander skriver i en e-post til VG at de satte svært stor pris på markeringen, og er takknemlige for at ungdommene besøker minneplassen og graven.

Vennene beskriver Alexander som en svært god venn. Han var alltid glad, og hverdagen var fylt med mye latter og mange venner. Han elsket å kjøre moped og mekke på den på fritiden.

STØTTE: Vennene forteller at de har tilbrakt mye tid ved minnesmerket og graven til Alexander, og har funnet mye støtte i hverandre. Foto: Harald Henden / VG

– Han lyttet alltid, og jeg kunne snakke med ham om alt. Jeg er ofte ved graven hans, sier venninnen Klara Buvall (16).

Vennene sier det ikke har skremt dem fra å fortsette å kjøre moped, men at det har vært en oppvekker.

– Det er skremmende hvor fort det kan gå. Det er først nå jeg innser at jeg kan dø, sier Edelstam.

