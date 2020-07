VITNET FOR KONGRESSEN: Spesialetterforsker Robert S. Mueller var ansvarlig for granskingen av Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Her under en høring i Kongressen 24. juli i fjor. Foto: Leah Millis / Reuters

Mueller slår hardt tilbake mot «falske påstander»

I en sjelden offentlig uttalelse forsvarer spesialetterforsker Robert S. Mueller Russland-granskingen som ledet til domfellelsen av Roger J. Stone.

Nå nettopp

– Stone ble tiltalt og dømt fordi han begikk føderale forbrytelser. Han er fortsatt en dømt forbryter. Og med rette, skriver spesialetterforsker Robert S. Mueller i en kronikk i Washington Post sent lørdag kveld.

Kronikken kommer etter at USAs president Donald Trump fredag omgjorde straffen til sin tidligere rådgiver og mangeårige venn og lojale støttespiller Roger J. Stone (67), slik at han slipper å sone.

Stone ble dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, forsøkt å påvirke et vitne og motarbeidet Kongressens gransking av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Usikker på hovedpunktene i Russland-etterforskningen? I denne videoen får du svar på de viktigste spørsmålene:

Det var Robert S. Mueller som hadde ansvaret for Russland-granskingen, som han beskriver som svært viktig. I rapporten sin slo spesialetterforskeren fast at Russland prøvde å påvirke presidentvalget i 2016, med mål om å få Donald Trump valgt.

Skriver at han føler seg «tvunget»

Mueller, som ifølge nyhetsbyrået AP ikke har uttalt seg offentlig siden han vitnet i Kongressen i juni i 2019, skriver i Washington Post at han nå føler seg tvunget til å svare på flere påstander om Russland-granskingen.

Han skriver at det hevdes at den ikke var legitim, at motivene til etterforskerne ikke var rene, og at han konkret vil svare på «påstandene om at Roger Stone var et offer for vårt kontor».

– Slik tilfellet er i alle våre saker, var alle beslutningene vi tok i saken til Stone basert på fakta og på loven, og de ble tatt i henhold til prinsippene om rettssikkerhet, skriver Mueller, og legger til at de som gjennomførte granskingene og rettssakene handlet med «den høyeste integritet».

– Påstandene om det motsatte er falske.

Mueller nevner ikke hvem som skal ha kommet med disse påstandene, men president Donald Trump har flere ganger omtalt Russland-granskingen som en heksejakt og en bløff uten rot i virkeligheten.

Han hevder også at Roger Stone har blitt behandlet urettferdig, og at er var «et offer for Russland-bløffen» fra venstresiden og deres allierte.

– Roger Stone har allerede lidd nok. Han ble behandlet veldig urettferdig, som mange andre i denne saken. Han er nå en fri mann, het det blant annet i en uttalelse fra Det hvite hus fredag, da det ble kunngjort at Stone slipper å sone sin fengselsstraff.

Sterkt kritiske til Trumps Stone-beslutning: «Historisk korrupsjon»

Mueller: Derfor gransket vi Stone

Muellers etterforskning, som pågikk i rundt to år, fant ikke beviser for å kunne slå fast at Trumps medarbeidere bevisst samarbeidet med Russland om deres forsøk på å påvirke valget.

De fant likevel flere eksempler på mulige forsøk på å hindre etterforskningen, og granskingen har ledet til at flere tidligere Trump-samarbeidspartnere har blitt pågrepet og dømt.

– Russlands handlinger var en trussel til USAs demokrati. Det var svært viktig at de ble etterforsket og forstått, skriver Mueller nå, og legger til at han spesielt ble bedt om å granske mulige koblinger mellom russiske myndigheter og enkeltpersoner med assosiasjoner til Trump-kampanjen.

– En av sakene våre involverte Stone, som jobbet ved kampanjen til midten av 2015 og som støttet den gjennom hele 2016.

les også Saken mot Michael Flynn henlegges: – En uskyldig mann

Mueller skriver at Stone «ble en sentral skikkelse i granskingen av to grunner»: Han skal ha kommunisert med personer kjent som russiske etterretningsagenter, og han hevdet også å ha avansert kunnskap om WikiLeaks lekkasjer av e-poster som disse etterretningsagentene hadde stjålet fra demokratene.

De aktuelle e-postene var ved siden av kampanjer på sosiale medier Russlands hovedmåte å forsøke å påvirke valget på, skriver Mueller.

Roger Stone selv har beskrevet prosessen og rettskampen som et «mareritt» og «en heksejakt».

– Presidenten har reddet livet mitt. Og han har gitt meg muligheten til å kjempe for oppreisning, sa han fredag kveld.

Publisert: 12.07.20 kl. 04:30

Les også

Fra andre aviser