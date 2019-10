FOREDRAG: Mark Zuckerberg, her fra et foredrag han holdt på Georgetown University i Washington, D.C., i forrige uke. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Facebook-sjefen: Russland og Iran forsøker å påvirke 2020-valget

– De er svært sofistikerte. De signaliserer at de har en intensjon om å være aktive i det kommende valget, sier Mark Zuckerberg.

Oppdatert nå nettopp







Mandag offentliggjorde Facebook nye planer for hvordan de vil bekjempe forsøk på å påvirke neste års president- og kongressvalg i USA.

I den forbindelse har sjefen for det populære sosiale mediet latt seg intervjue av NBC News. Det fulle intervjuet vil først bli sendt natt til tirsdag norsk tid, men allerede er et utdrag offentliggjort på TV-kanalens nettsider.

Der står det blant annet at Facebook og Instagram, som Facebook eier, har planer om å tydelig merke nyheter som kommer fra statseide medier og at de vil gjøre det tydeligere hvem som står bak ulike facebooksider.

De opplyser også at de vil gjøre faktasjekker av nyheter som har blitt merket som falsk eller i stor grad falske, er tydelige.

PRESIDENT: Donald Trump håper å bli gjenvalgt i 2020. Her fra et valgmøte i Minnesota tidligere denne måneden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Også Kina

Og ikke minst; Allerede har de sett tydelige tegn på at andre land forsøker påvirke det kommende presidentvalget. Ifølge Zuckerberg har Facebook klart å avsløre det de mener er Russland og Irans forsøk på å gjøre et grunnarbeid som senere skal bli utgangspunkt for konkrete forsøk på å manipulere valgresultatet.

– Vi ser fortsatt at taktikkene deres utvikler seg. De er svært sofistikerte. De signaliserer at de har en intensjon om å være aktive i det kommende valget, sier Facebook-sjefen.

Også Kina skal ha forsøkt seg på valgpåvirkning i USA via Facebook.

Zuckerberg gir likevel uttrykk for at han føler seg trygg på at de har kontroll. Han sier at det at de har lyktes med å oppdage, stenge og fjerne flere nettverk, og mener det er et bevis på at Facebook sine systemer er mye mer avansert nå enn før.

Blant annet forteller selskapet at de har tatt ned tre nettverk med opphav i Iran og et med opphav i Russland.

Kritikk

Mark Zuckerberg har nylig måttet tåle kritikk for at han har uttalt at Facebook vil tillate politiske annonser som inneholder falsk informasjon.

Etter valget i 2016, der et samlet etterretningsmiljø i USA slo fast at Russland forsøkte påvirke valget til Donald Trumps fordel, ble det tydelig at Facebook var en av de viktigste kanalene for Russland til å gjøre dette.

Zuckerbergs første reaksjon på påstandene den gang, om at spredningen av falske nyheter på Facebook kunne ha påvirket valget, var å avfeie dem. I dag sier han derimot at de har et ansvar for å hindre påvirkning fra andre nasjoner.

Publisert: 21.10.19 kl. 20:35 Oppdatert: 21.10.19 kl. 20:56







Mer om