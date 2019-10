GODE VENNER: KGB-offiser Gennadi Titov og Arne Treholt forble gode venner. Her under et møte i Moskva i 2004. Foto: Terje Bringedal

KGB-generalen Gennadij Titov er død

Den russiske KGB-generalen Gennadij Titov døde søndag etter lang tids sykdom. Han ble 87 år gammel.

Det bekrefter hans venn gjennom mange år, Arne Treholt, overfor VG torsdag.

– Han ble begravet onsdag på Troeurovskoe kirkegården like utenfor Moskva. Titov ble gitt en nasjonal æresbegravelse, skriver Treholt i en e-post til VG.

Etter den offentlige minnehøytideligheten ble han stedt til hvile med en stor skare av venner og bekjente til stede, forteller Treholt, som selv var en av dem som tok farvel.

Han betegner begravelsen som en verdig avskjed med militær salutt og avspilling av den russiske nasjonalsangen.

Berømt bilde

Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak, og det var blant annet den hemmelige kontakten med Titov i Wien og Helsinki som felte ham.

HEMMELIG MØTE: Dette møtet mellom Treholt og Titov i Wien i august 1983 sto sentralt i spionsaken. Foto: PST / PST

I et lengre innlegg på Facebook forteller Treholt om livet til sin gode venn. Han forteller at den russiske generalen led av Alzheimer.

– Titov dvelte aldri med fortiden. Han så fremover og levde med i sin tid. En av de siste gangene jeg så han før han ble rammet av Alzheimer for et par år siden, var han opptatt av å leve, skriver Treholt.

Han skriver også om det mye omtalte bildet av ham selv og Tito, tatt i Wien 20. august i 1983. Bildet viser embetsmannen Treholt i samtaler med de russiske KGB-agentene Titov og Aleksandr Lopatin.

– Mitt liv ble i norske offentlighet i mange år vevd sammen med Gennadij Federovitsj Titov fra arrestasjonen i 1984 og rettssaken mot meg i 1985. Mange slo rundt seg med spionbegreper. Titov skulle ha vært det som ble betegnet som min føringsoffiser.

– Bildet av oss vennskapelig spaserende på en travel gate i sentrum av Wien, ble utlagt som et bevis mot oss begge.

– Det vil bli tomt

Treholt skriver videre at Titov vil bli stående som en av de mest farerike og interessante personene han har møtt gjennom sin lange karriere, og at de utviklet et nært vennskap, som varte i over 30 år.

– Det vil bli tomt etter Gennadij Federovitsj Titov. I dag går tankene til hans lojale og oppofrende kone, Lydia, og sønnen viseutenriksminister Vladimir Titov og hans familie. Jeg lyser fred over Gennadij Federovtsjs minne, avslutter han.

I et tidligere intervju med VG har Treholt blant annet fortalt at han alltid forsøkte å finne tid til å se sin gamle venn når han besøkte Moskva.

– Jeg så aldri på møtene med Titov som en spionkontakt, og føler ingen bitterhet overfor han i dag, sa Treholt til VG den gang.

