SELVSIKKER: Donald Trump ble hyllet av tilhengerne sine under valgkampmøtet i Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump i Minnesota: Til angrep på Biden, Omar og Pelosi

MINNEAPOLIS (VG) På sitt første valgkampmøte etter at riksrettsprosessen mot ham startet, hamret Donald Trump løs på Demokratene med flere personangrep.

Det var en presset president som gikk på scenen i Minneapolis mens strofer som «I’m proud to be an American» strømmet fra høyttalerne.

Torsdag morgen våknet han til nok en måling som sa at stadig flere velgere støtter riksrettsprosessen Demokratene har innledet mot ham. Få timer senere ble det kjent at to utenlandske forretningsmenn som har jobbet for hans advokat Rudy Guiliani i Ukraina, er arrestert. De siste dagene har han også fått kritikk fra sine egne for å trekke amerikanske styrker ut fra Syria.

Men i arenaen i Minneapolis fremsto han selvsikker og hadde publikum i sin hule hånd:

De jublet, lo og klappet. Da Trump kritiserte media, snudde mange seg mot området der pressen oppholdt seg, vendte tommelen ned og buet.

REVET MED: Publikum i arenaen i Minneapolis jublet, buet og klappet under Trumps tale. Foto: Thomas Nilsson / VG

Arenaen hadde plass til opptil 20.000 personer, men var ikke fullt. Likevel hevdet Trump at 25.000 sto i kø utenfor, og at 100.000 hadde ønsket å komme.

– Vakker og presis samtale

Trump innledet med å presenterte en teori om at Demokratene vil stille ham for riksrett fordi de forstår at de ikke kan slå ham i 2020.

– De visste at valget ville få slutt på plyndringen av landet, sa Trump, og fortsatte:

– Det er derfor sumpen i Washington fra dag én har forsøkt å annullere resultatene fra et demokratisk valg. Men de skal ikke komme langt med det.

ENSLIG PROTEST: En kvinne blir ført ut av en vakt etter å ha kommet med høylytte rop mot Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump hevdet Demokratenes leder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, ble irritert da hun forsto at Ukraina-samtalen ikke var så farlig som hun trodde.

Han forsvarte nok en gang innholdet og kalte samtalen «perfekt» og «vakker».

– De mener det ikke bør være kriminelt å la folk komme ulovlig over grensen. Men de mener det skal være kriminelt og ha en vakker, presis og flott samtale med presidenten? Jeg tror ikke det, sa Trump, som av og til tok små pauser der han snudde seg rundt og gestikulerte mot publikum.

– Faren din var aldri smart

Trump fortsatte med å gå i strupen på Joe Biden og sønnen hans. Han gjentok anklager om korrupsjon, til tross at for at det ikke er funnet holdepunkter for dette.

– Det er ikke grunnløse anklager, det er hundre prosent sant, insisterte Trump.

Han gikk langt i negative personkarakteristikker av Hunter Biden, og foreslo at det skal trykkes T-skjorter med påskriften «Where is Hunter?».

– Faren din er aldri sett på som smart. Han er bare en god visepresident fordi han visste at han hvordan han skulle smiske med Barack Obama, sa Trump, til stor jubel fra folkemengden.

Nye angrep mot Omar

Trump brukte også talerstolen til å angripe Demokratenes Ilhan Omar, som representerer Minnesota i Representantenes hus.

Han anklaget Nancy Pelosi for å ha gitt makten i partiet til det radikale venstre – deriblant Omar.

– Omar skrev på Twitter at Israel har hypnotisert verden, at Allah må hjelpe folk og se de onde handlingene til Minnesota og USA. Hvordan kan dere ha en slik person til å representere dere i Minnesota? Jeg er veldig sint på dere akkurat nå.

Det er ikke første gang Trump går etter Omar. Under et tidligere valgkampmøte møtte publikum utfallene hans med å rope «send henne tilbake, send henne tilbake.»

Han rettet også en pekefinger mot resten av det som har blitt kjent som «The Squad», med Alexandria Ocasio-Cortez i spissen.

– Vi er i en kamp om demokratiet i USA. Det eneste budskapet disse ekstremistene vil forstå, er et knusende nederlag i november 2020.

LANG KØ: Flere timer før Trump gikk på scenen, ventet mange på å få slippe inn i arenaen i Minneapolis. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi er mot ham

Dette var Trumps første valgkampmøte etter at det ble innledet en riksrettsprosess mot ham. Fredag skal han til Louisiana og neste uke møter han opp i Texas.

Besøket i Minnesota, en delstat han tapte med knapp margin i 2016, har vært ikke vært uten kontroverser. Borgermesteren havnet i en ordkrig med Trump etter å ha advart mot et budskap om hat samt kritisert presidenten for ubetalte regninger.

MISLIKER PRESIDENTEN: Deborah Keith har tatt med seg en plakat for å signalisere at Trump bør stilles for riksrett. Foto: Thomas Nilsson / VG

Noen timer før talen startet, så VG et titalls demonstranter utenfor. Enkelte var i heftig diskusjon med Trump-supportere.

– Jeg er her for å vise at vi ikke liker Trump i delstaten vår, sier Deborah Keith.

Hun sier hun er uenig med presidenten i alt, og kaller ham en forferdelig, umoralsk person.

– Jeg vil vise at det er flere som er mot ham, enn med ham, sier Keith.

Ingen selvkritikk

Til tross for kritikken fra hans egne partifeller, gjorde ikke Trump mine til å gå tilbake på beslutningen om å trekke styrker ut fra Nord-Syria.

– Fra nå av skal vi bare krige der det gir en fordel for USA, ikke til fordel for andre land. Vi skal bare krige for å vinne.

– Tyrkia er, som dere vet en NATO-alliert, men jeg har vært tøff mot dem. Vi har bekjempet IS der, og har ikke lenger tropper i området. Tyrkia går nå hardt til verk mot kurderne. Vi kommer overens med kurderne, og vi hjelper kurderne. Ikke glem at de kjemper for sine områder. Men vi har ingen soldater der, vi har dratt. Vi vant, og vi har dratt. Ta seieren.

