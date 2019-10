SKUTT PÅ FEST: Flere politibiler er på stedet etter at en person begynte å skyte på en studentfest. Foto: LARRY W. SMITH / EPA

Politiet: Minst to drept og 14 såret i skyting på fest i Texas

Minst to personer er drept og 14 blir behandlet for skader etter at en person begynte å skyte på en studentfest i Greenville i Texas, ifølge en lokal sheriff.

NTB-AP

Hundrevis av studenter skal ha vært med på festen. Det er uklart hvor mange som var i bygningen da personen begynte å skyte mot festdeltakerne.

Det meldes at skytteren fortsatt er på frifot.

Publisert: 27.10.19 kl. 11:25