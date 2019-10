NYGIFT: Fernanda og Ricardo håper å få opphold i Belgia. Sønnen hennes er sammen med familien i Colombia. Foto: Helge Mikalsen

Derfor kommer Europas «nye» flyktnigner hit : – De kidnapper og dreper. Folk forsvinner i løse luften

LOMMEL I BELGIA (VG) Europas nye flyktninger kommer fra Mellom- og Sør-Amerika. Flere velger Belgia fordi landet har sagt de gir opphold til dem som flykter fra kriminelle og voldelige gjenger. Dette er historien til colombianske Fernanda og Ricardo.

Alt lå til rette for at de kunne leve et alminnelig liv i Colombia. Det var det Fernanda (30) og Ricardo (40) tenkte da de giftet seg i 2018. Økonomisk gikk det bra. Paret leide ut leiligheter i hovedstaden Bogotá og begge jobbet med catering for en stor, internasjonal organisasjon.

Så, på kort tid, snudde det. Det som skulle bli et lykkelig liv for de nygifte ble «et helvete».

– Vi skulle bygge et liv sammen i Bogotá, forteller Fernanda. Hun sukker. Sønnen er fortsatt sammen med familien i Colombia.

Hun sitter på en benk utenfor en bensinstasjon i Lommel, en kommune nordøst i Belgia helt på grensen til Nederland.

– Det beste er jo om han er hos meg, men vi har ikke penger. Jeg hadde valget mellom å bli drept i Columbia, eller forlate ham der nå og gjenforenes senere.

Flykter til Belgia

Ricardo sitter tett inntil. De veksler mellom engelsk og spansk. Begge bor på mottakssenteret i Lommel sammen med 800 andre mennesker.

Paret kom først til Spania og reiste raskt videre til Belgia. Der ser de flere muligheter.

Belgia aksepterer at folk på flukt fra voldelige gjenger er en gyldig grunn til å søke asyl. Det gjør ikke Spania.

Siden USA ikke slipper flyktninger og migranter fra Mellom- og Sør-Amerika inn, ser de oftere mot Europa.

308 colombianere søkte asyl i Belgia de siste 12 månedene.

949 personer fra El Salvador og 569 fra Venezuela har søkt asyl i samme periode.

I 2017 søkte 3900 colombianere asyl i EU-land. I 2018 økte dette til 10. 000.

Tall fra Eurostat og Belgias generalkommissær for flyktninger og statsløse personer (CGRS).

Ricardo og Fernanda venter på sitt første intervju med belgiske myndigheter når vi møter dem. Paret vil forsikre seg om at VG anonymiserer noen detaljer før de begynner å fortelle.

VG besøkte Colombia i 2016, året etter at Nobelkomiteen ga landets president fredsprisen. Her blir skog brent for å lage nytt åkerland. Foto: Helge Mikalsen

– Hva skjer, son of a bitch?

– Vi leide ut leiligheter i et bygg i Bogotá. Uten at vi visste det var det til folk i Farc-geriljaen, sier Ricardo.

Siden han var utleier sto navnet hans på kontrakten. Slik ble han og Fernanda dratt inn i den livsfarlige konflikten mellom voldelige grupper. En paramilitær gruppe begynte å true dem.

Biler med sotede vinduer dukket opp foran bygget, der paret selv bodde i en periode. På sensommeren i 2018 begynte de truende telefonene.

– Hva skjer, son of a bitch? Jobber du fortsatt med Farc-geriljaen? sa de. Jeg fikk ikke sove, forteller Ricardo. De kidnapper og dreper. Folk forsvinner i løse luften.

les også Colombias utenriksminister til VG: Avviser brudd på fredsavtalen

APPLAUDERT: President Juan Manuel Santos sitter til høyre for kronprinsparet på Nobelkonserten i Oslo Spektrum i 2016. Foto: Helge Mikalsen

Fikk Nobels fredspris

I 2016 var president Juan Manuel Santos i Norge og fikk fredsprisen for den historiske fredsavtalen mellom regjeringen og Farc-geriljaen.

Drøye 50 med krig mellom den revolusjonære FARC-geriljaen på den ene siden, og regjeringshæren og uoffisielle, paramilitære grupper på den andre, var over. Flere hundre tusen mennesker hadde blitt drept i krigen om eiendom, dop, ideologi og narkokarteller.

Fakta om fredsavtalen i Colombia * I oktober 2012 møtes Farc og Colombias regjering på Hurdalsjøen Hotell. Noen uker senere innleder de fredsforhandlinger i Havanna. Norge og Cuba er tilretteleggere. * 24. august 2016 kunngjør partene at de er enige om en fredsavtale. Avtalen blir undertegnet 26. september. * I oktober samme år annonserer Nobelkomiteen at Colombias president Juan Manuel Santos får fredsprisen. * Noen dager før sier et knapt flertall av colombianere nei til fredsavtalen. * Den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) grep til våpen i 1964 for å kjempe for jordreformer og sosial rettferdighet. * Borgerkrigen i Colombia har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget 6 millioner på flukt.

Pustepausen ble imidlertid kort. I august i år anklager Farc-utbrytere Colombias regjering for avtalebrudd. Derfor varsler utbryterne en væpnet kamp. Den nye presidenten truer med å sette inn hæren.

– Alle i Colombia spør hvorfor Juan Manuel Santos fikk den prisen av Norge i 2016 – det gir ingen mening. Fredsavtalene som ble inngått er brutt, sier Ricardo.

les også Colombia på vei mot ny væpnet konflikt

2017: Daværende utenriksminister Børge Brende på besøk i i jungelen i Colombia. Farc-geriljaen hadde begynt å gi fra seg våpen. Da sa denne soldaten at han vil bli arkitekt. Foto: Helge Mikalsen

Colombia-kjenner: Vanskelig for Santos

Tiden etter prisutdelingen var svært vanskelig for Santos fordi folket stemte ned fredsavtalen, forteller Steinar Andreas Sæther. Han er professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på Latin-Amerika.

– Men hovedmålet ble nådd: De aller fleste i Farc ga opp den væpnede kampen, sier han.

– Hvor ofte havner sivile i klinsjer mellom voldelige grupper?

– Historien deres er for så vidt plausibel. Det er et kjennetegn ved den colombianske konflikten over mange år at sivile havner uforskyldt i situasjoner hvor de blir antatt å være sympatisører eller medhjelper for den en eller andre gruppen.

Han forteller at for utenforstående er det vanskelig å vurdere hvorvidt noen er sivile eller medhjelpere.

– Konfliktnivået er fortsatt betraktelig høyere på landsbygda enn i byene – spesielt i områder det blir produsert kokain og flere grupper kjemper om kontroll.

Colombia produserer mest kokain i verden. Se hvordan den ender opp i Norge. Saken fortsetter under videoen.

Dråpen

En dag i desember 2018 da Fernanda var ute og gikk fulgte to personer etter henne på motorsykkel.

– Jeg tok en annen vei fordi vi allerede hadde blitt truet. En av dem hadde en pistol, og han sa til meg: Du vet hva som kommer til å skje med deg? sier hun.

Ricardo fikk panikk. Det var vår dødsdom, sier han. Vi måtte reise derfra. Når VG spør hvorfor de ikke gikk til politiet fnyser han og tar en pause fra intervjuet.

I Colombia er det glidende overganger mellom paramilitære, politi og regjeringen.

– Hva håper dere livet her bringer?

– Jeg puster, jeg sover. De siste fem månedene i Bogotá var vi isolert, vi turte ikke være ute. Å komme hit opplever jeg som en lettelse, sir Ricardo.

Ricardo og Fernandas sak er ikke avgjort. 26. september var deres første intervju med belgiske myndigheter.

