ADVARTE: Gro Harlem Brundtland ledet en internasjonal kommisjon som slo alarm om mangelfull beredskap mot smittsomme sykdommer i fjor høst. Foto: Frode Hansen

Gro Harlem Brundtland om corona-krisen: «Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe»

Verdens helseorganisasjon og andre advarte, men for døve ører, ifølge Gro Harlem Brundtland. Overfor VG slår den tidligere statsministeren og WHO-sjefen fast at vi nå opplever «en varslet katastrofe».

Nå jobber hun intenst for å engasjere topplederne i verdens største land til å dekke de mest akutte behov i krisen.

«Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe», skriver Gro Harlem Brundtland i en skriftlig uttalelse til VG.

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», fortsetter hun.

I 2018 ble Gro Harlem Brundtland bedt av Verdensbanken og WHO om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global smittsom og dødelig epidemi.

Sammen med Elhadj As Sy, toppsjefen i det internasjonale Røde Kors, samlet hun internasjonale eksperter og helsepolitikere i Global Preparedness Monitoring Board, GPMB,

Rapporten kom i september fjor.

Svaret tilbake til Verdensbanken og WHO var alarmerende:

– Altfor lenge har verdensledernes svar på helsetrusler vært et sted mellom panikk og fraskrivelse av ansvar, uttalte hun da rapporten ble lagt fram.

«Verden er ikke forberedt, til tross for økende risiko for vidtrekkende spredning av epidemier», var det tydelige budskapet fra GPMB.

Foreslo hastetiltak

Rapporten fra september 2019 heter « A World at Risk from Deadly Pandemics».

Den understreket hvor uforberedt verden er på de globale krisene som man vet vil komme. Rapporten beskrev også helt nødvendige hastetiltak som måtte gjennomføres.

Gro Harlem Brundtland, som fylte 80 år i fjor, ledet WHO fra 1998 til 2003. I den perioden ledet hun bekjempelsen av to dødelige pandemier: aids og sars.

Den siste tiden har hun, sammen med GPMB-gruppen, engasjert seg aktivt både overfor lederne i verden største økonomier, gjennom nettverkene G-7 og G-20, for å understreke alvoret og de akutte behovene som nå er oppstått.

Ifølge Brundtland vil det kreve flere titalls milliarder dollar i ny støtte – ikke bare ikke bare for å redde verdensøkonomien, men for å kunne gjennomføre helt nødvendige helseinnsatser i både fattige og rike land.

Hun understreker også behovet for å sikre en felles innsats for tester, vaksiner og andre legemidler.

«Vi i GPMB er nå aktive internasjonalt for å mobilisere helt nødvendige ressurser, inn mot flere sentrale institusjoner og lederne i G-7 og G-20», skriver hun i uttalelsen til VG torsdag ettermiddag.

VERDEN VAR UFORBEREDT: NUPI-direktør Ulf Sverdrup, mener at Brundtland-rapporten traff usedvanlig presist. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Traff presist

Ulf Sverdrup, direktør på NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, sier at gruppen traff usedvanlig presist i sin spådom:

– Rapportens budskap var dette: Det var veldig sannsynlig at det kommer en slik epidemi. Den vil ikke bare ramme helsen til folk, men også strukturer i samfunnet. Og verden er ikke forberedt, sier Sverdrup til VG.

I rapporten pekte den tidligere WHO-sjefen og GPMB direkte på verdenslederne, og hevdet at de hadde sett bort fra truslene fra sykdomsutbrudd som ebola og sars få år tidligere:

– Det er på tide med handling, som må omfatte økt regional, nasjonal og internasjonal finansiering, for å hindre at utbrudd sprer seg. Ledere må ta affære for å være forberedt for å kunne svare bredt og raskt på en nødssituasjon, uttalte Brundtland da rapporten ble lagt fram i september i fjor.

Dødelighet: 50 til 80 millioner

Scenarioet som gruppen beskrev, var en pandemi med kraft til å ta livet av 50 til 80 millioner mennesker på noen få måneder, krympe verdensøkonomien med fem prosent, og destabilisere landenes sikkerhet.

– Et luftbåren virus kan være spredt til det meste av kloden i løpet av 36 timer, fordi så mange flytter seg så raskt mellom verdensdelene, heter det i rapporten fra GPMB-gruppen.

Klimakrisen, langvarige regionale konflikter, svake nasjoner, og millioner av mennesker på flukt, øker risikoen for at man mister kontrollen over smittsomme sykdommer, påpekte rapporten.

Undervurdert

– Vi vet ennå ikke hvor stor skade corona-epidemien vil påføre oss. Men det er lett å være enig med Brundtland i at risikoen for en pandemi var undervurdert, sier Ulf Sverdrup til VG.

Han viser til at Brundtland, så sent som på den internasjonale sikkerhetskonferansen i München i midten av februar, advarte mot å undervurdere skadepotensialet i et globalt sykdomsutbrudd.

Enorm økonomisk skade

Sverdrup mener at det mest treffsikre i Brundtlands analyse er hvordan verden ikke har tatt høyde for hvordan en smittsom sykdom som sprer seg raskt, også gjør enorm skade på de økonomiske strukturene i et samfunn:

– Det er fire viktige lærdommer her: Alle land må bygge sterke beredskapssystemer sammen. Rike land må gå foran for å skjerme de fattige, og de nasjonale finansinstitusjonene må ha tiltak klare for å dempe virkningene på økonomien. Internasjonalt samarbeid om helseinformasjon under epidemier er også avgjørende, sier Ulf Sverdrup til VG.

Publisert: 27.03.20 kl. 03:06

