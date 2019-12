Militærbase med norske soldater angrepet: – Reagerte akkurat som de skulle

Tirsdag måtte 70 norske soldater gå i dekning på grunn av et rakettangrep mot en militærleir i Irak. – Holdt en bemerkelsesverdig stor ro, sier nestkommanderende.

Hendelsen inntraff ved 19-tiden lokal tid tirsdag, på Al Assad Air Base i Anbar, vest i Irak.

Ifølge rapporter fra norske soldater i leiren skal det ha vært syv raketter som traff leiren, hvor seks skal ha detonert, får VG opplyst.

Her tjenestegjør rundt 70 norske soldater for å støtte irakiske

sikkerhetsstyrker i kampen mot den islamistiske terrororganisasjonen

IS.

Også amerikanske soldater er utplassert i leiren, men ifølge New York Times er det ikke rapportert om skadede.

I DEKNING: Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) har tatt dekning i et shelter under et rakettangrep i Al-Assad, Irak. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter (FHO)

Trusselen for denne typen angrep mot leiren, er derfor høy. Men soldatene var forberedt, forteller nestkommanderende Kim Kaspersen for den norske styrken i Anbar.

– Akkurat denne typen angrep som ble gjennomført, har vi øvd på et titalls ganger før. Senest denne uken, sier han.

Et av rakettnedslagene i basen hvor de norske soldatene fra Norwegian Task Unit 5 befinner seg, i Al-Assad, Irak. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter (FHO)

Den norske styrken gjennomførte vanlige aktiviteter da det plutselig detonerte flere ladninger.

På dette tidspunktet visste ingen av soldatene hva som skjedde.

– Da reagerte de akkurat som de skal; de tok på seg hjelm, skuddsikker vest og gikk inn i vårt eget bomberom, forteller Kaspersen.

I tillegg ble det umiddelbart iverksatt personellkontroll.

De sikret også den norske leiren ved hjelp av pansrede kjøretøy. Det gjøres for å sørge for at man kan ferdes utenfor skjelter og dermed være trygg for trusler.

BESØKTE LEIREN: USAs visepresident Mike Pence besøkte militærleiren Al Asad Air Base 23. november, hvor han blant annet serverte Thanksgiving-middag til de amerikanske styrkene. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

– De beholdt en bemerkelsesverdig stor ro, selv om ting gikk veldig fort. Treningen som har blitt gjennomført har hatt stor effekt. Det var ikke dramatisk, og prosedyrene fungerte.

Da situasjonen ble avklart natt til onsdag, samlet hele den norske styrken seg i briefingrommet.

Her ble det gitt en full oppdatering, før soldatene ble beordret til å kontakte pårørende.

– Det ble også opprettholdt høyere beredskap enn normalt gjennom natta. Men allerede i dag er vi i gang med vanlig oppdragsløsing, sier Kaspersen til VG onsdag kveld.

FULGTE PROSEDYRENE: Soldatene fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) gikk i dekning umiddelbart etter at ladningene ble detonert. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter (FHO)

Publisert: 05.12.19 kl. 13:34

