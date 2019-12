STORE DEMONSTRASJONER: Mange viste sin avsky etter at nyheten om gjengvoldtekten ble kjent i Hyderabad. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Fire menn gjengvoldtok og brente kroppen til en kvinne i India

Fire menn har erkjent at de gjengvoldtok en 27 år gammel kvinne i India, som de etterpå brente levende, ifølge lokalt politi.

Øystein David Johansen

NTB

Nå nettopp

– Fire personer er arrestert, og de har erkjent seksuelt overgrep mot offeret, forteller politiinspektør Venkatesh til CNN.

Fordi mennene brukte vold, skal kvinnen ha vært delvis bevisstløs etter overgrepet som skjedde i byen Hyderabad onsdag.

– De kjørte henne i lastebil til et annet sted. Der la de henne under en bro, helte bensin over henne og brente kroppen, forteller Venkatesh.

FRAKTES BORT: En politibil frakter vekk de fire mennene anklaget for å ha gjengvoldtatt og satt fyr på kroppen til en 27 år gammel kvinne. Foto: Reuters

Kvinnen døde etter hendelsen.

På grunn av omfattende brannskader kunne ikke medisinske undersøkelser konkludere med at hun hadde blitt voldtatt.

Ifølge tall fra nyhetsbyrået DPA ble 33.658 kvinner og jenter voldtatt i India i 2018, men det antas å være store mørketall.

Det har vært store protester i Hyderabad etter nyheten om voldtekten ble kjent. Demonstranter holdt frem plakater med påskriften «Si nei til voldtekt», og hundrevis okkuperte politistasjonen hvor de fire mennene holdes i varetekt. Store politistyrker måtte til for å holde demonstrantene unna, skriver AFP.

Publisert: 01.12.19 kl. 04:27