Se dokumentar: Hvem var «Number 387»?

Noen klesplagg, falmede bilder og kjærlighetsbrev, samt noen enkle personlige gjenstander. Det er alt som er igjen etter mennesket man nå kun kaller nummer 387. Å finne frem til hvem dette var, er en enorm oppgave.

Nå nettopp

Minst 800 migranter omkom natt til 19. april 2015, låst inne i lasterommet på et skip som skulle smugle dem fra Tripoli i Libya mot et bedre fremtid i Europa. De aller fleste av de omkomne ender opp uidentifiserte på en kirkegård, hvor kun et gitt siffer skal bære arven om hvem de var. Navnløse. Dette er historien om #387.

VG har kun rettigheter til å vise «Number 387» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.