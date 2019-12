VOLDSOMT SLUKNINGSARBEID: En brannmann spyler ned sin egen brannbil nær Termeil i Shoalhaven 3. desember. Foto: Reuters

Skogbrannene i Australia vokser i størrelse: – Dette er ulikt alt annet

SYDNEY (VG) Tre kraftige branner har fredag morgen møttes og blitt til én. Flammehavet er på størrelse med storbyen Sydney.

– Hvis du hadde tatt denne ene brannen nord for Sydney og plassert den i sentrum, ville den ha strukket seg fra kysten helt i nord og helt i sør, og gått helt vest opp til Blue Mountains, sier brannsjef i delstaten New South Wales Shane Fitzsimmons til Sydney Morning Herald fredag morgen.

Sammen med andre branner i nærheten, har brannen en størrelse på over 300.000 hektar med land – 3000 kvadratkilometer. Det tilsvarer seks ganger størrelsen av Oslo.

MEGABRANN: Tre branner har møttes og blitt til én i den australske delstaten New South Wales. Slik så det ut i 05-tiden fredag morgen. Foto: NSW RURAL FIRE SERVICE

De mange brannene gjør at Sydney risikerer å bli røyklagt i uker, eller til og med måneder, fremover, ifølge brannsjefen. Både onsdag og torsdag denne uken kunne man kjenne sterk røyklukt, og flere og flere kan ses med beskyttende ansiktsmasker i gatene.

Værmeldingene fremover gir heller ingen lovnader om mindre brannfare.

– Høye temperaturer og vind vil øke brannfaren over store deler av delstatene Vest-Australia, Sør-Australia, New South Wales og Queensland denne uken, skriver Australias meteorologiske byrå på Twitter.

RØYKTEPPE: Havnen i Sydney torsdag denne uken. Foto: STEVEN SAPHORE / AAP

Har evakuert 300 dyr

I forstaden Calga, som ligger rundt 60 kilometer nord for Sydney, sitter Tassin Barnard og venter. Hun eier naturreservatet Australia Walkabout Wildlife Park, og har de siste tre ukene vært i sving med en formidabel aksjon: 300 dyr er blitt evakuert.

– Nå er alt gjort, så nå sitter vi bare og venter på at de små brannene som gjerne kommer før den store, skal komme. Brannfronten er noen kilometer opp i veien her, sier hun på telefon til VG fredag morgen.

I reservatet har Barnard ansvar for hundrevis av dyr, både kenguruer, koalaer, emuer, påfugler, wombater og dingoer – for å nevne noen.

FRAKTES I TRYGGHET: Ansatte i parken i gang med å evakuere en påfugl. Dyrene sitter ikke vanligvis i bur. Foto: Australia Walkabout Wildlife Park

– Vi flyttet den siste kenguruen i går, og det er litt av en jobb. Det er risikabelt, for det er stor fare for at de kan dø av stress. Vi må gi dem medisiner, og så legge dem i noe som ligner en mors pung. Den voksne vi fraktet i går, puttet vi i et dynetrekk, der følte den seg trygg, sier hun.

Les også: Varsler katastrofedag i australsk delstat: – Stemningen er uhyggelig

Det bor imidlertid også mange ville dyr i naturreservatet. Barnard håper at hun, ved å bli igjen sammen med flere erfarne brannfolk, kan klare å redde naturen slik at de ikke tas av brannen. Hun har aldri vært i en lignende situasjon før.

– Vi ble truet av en liten skogbrann for ti år siden også, og vi trodde det var skummelt. Men det er ingenting mot dette, dette er ulikt alt annet. Brannen som er på vei mot oss nå har blitt fem ganger større på 12 timer!

The Australian Koala Foundation har anslått at over 1000 koalaer er drept i skogbranneneså langt, og at 80 prosent av habitatet deres er ødelagt.

Får hjelp fra utlandet

Flammene har tatt med seg minst 680 hjem på sin ferd gjennom New South Wales de siste månedene, og brannsjef Shane Fitzimmons advarer om at flere mest sannsynlig vil gå tapt.

De anslår at de har klart å redde rundt 5000 hus fra flammene så langt.

Fikk du med deg? Nekter å diskutere klimaendringer og skogbranner: – Ta det ned et par hakk

For å takle det enorme arbeidet som ligger foran dem, har Australia bedt om hjelp fra utlandet. Flere kanadiske brannfolk er allerede på plass – de har frivillig ofret juleferie i hjemlandet for å bistå i slukkingen.

– Brannmannskaper og eksperter på krisehåndtering fra Canada orienteres om forholdene i Sydney i morges. De vil bli sendt til ulike steder over hele New South Wales i morgen, skriver brannvesenet på Twitter, og legger til at 21 amerikanske spesialister vil være på plass lørdag.

Publisert: 06.12.19 kl. 04:57

