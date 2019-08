En bengaltiger slapper av i et bur i dyreparken Alipore i Kolkata i India. Foto: AP / NTB scanpix

Utrydningstruede tigre drepes og selges på det illegale markedet

2.300 utrydningstruede tigre er drept og deler av dem solgt på det illegale markedet siden år 2000. Færre enn 3.900 tigre lever nå vilt i verden, ifølge studie.

NTB-AFP

Nå nettopp

Siden år 2000 er 120 tigre blitt drept og solgt ulovlig videre hvert år. Det utgjør litt over to tigre hver uke.

Lite tyder på at situasjonen bedres for de store kattedyrene, viser studien som er gjennomført av Traffic, en organisasjon som overvåker ulovlig handel med utrydningstruede dyrearter.

– Det ser ut til at vi taper denne kampen, sier studiens forfatter Kanitha Krishnasamy. Hun leder Traffics avdeling for Sørøst-Asia.

Omfattende statistikk

I år 1900 var den globale tigerbestanden anslått til å være på over 100.000 dyr. I 2010 var det bare 3.200 tigre igjen som lever vilt.

Siden har bestanden tatt seg noe opp, men anslag går ut på at tallet er under 3.900.

– Denne ondsinnede ulovlige handelen, som det finnes bevis for, basert på det jevnt høye antallet beslaget av hele dyreskinn, hele dyr, både døde og levende, og bein, viser en pågående etterspørselen etter tiger-deler, sier hun.

Studien omfatter 19 år med beslagsstatistikk fra 32 land og territorier. Beslagene tilsvarer 2.359 tigre.

Dyreskinn er den delen av tigrene som oftest er blitt beslaglagt. Men det er klar økning i beslag av hele dyr, både døde og levende, viser Traffics analyse.

Krever handling

Traffic oppfordrer til handling for å beskytte verdens utrydningstruede tigre.

– Tiden for prat er over. Ord må gjøres til handling for å hindre ytterligere tap av tigre, sier Krishnasamy.

Studien tar også for seg rollen som det økende antallet oppdrettssentre spiller. Dette bidrar til ulovlig tigerhandel, spesielt i Sørøst-Asia, heter det i rapporten.

Over halvparten av tigerbeslagene i Thailand, og en tredel av beslagene i Vietnam, har sin opprinnelse fra oppdrettssentre for tigre, påpeker Traffic.

Rapporten ble publisert tirsdag, mens møtet i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) pågår i Genève i Sveits, der 180 land deltar.

Der står oppdrettssentre for tigre på agendaen. Studiens forfattere oppfordrer CITES til å overvåke slike anlegg.

Publisert: 21.08.19 kl. 07:57

