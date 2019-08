FÅR GÅ I LAND: 356 mennesker, blant dem over 100 mindreårige, får etter to uker om bord i det norske redningsfartøyet Ocean Viking, endelig gå i land. Foto: Hannah Wallace Bowman / MSF / NTB scanpix

Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land

De 356 menneskene som er reddet fra havsnød utenfor Libya, og som befinner seg om bord i det norske redningsfartøyet Ocean Viking, får gå i land på Malta.

Maltas statsminister Joseph Muscat opplyser at marinefartøy fra Malta vil hente de 356, som har vært om bord i Ocean Viking i to uker, for deretter å bringe dem til land på Malta.

EU-landene Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Portugal og Romania har ifølge Muskat sagt seg villige til å ta imot alle og behandle asylsøknadene deres.

– Ingen av dem vil bli værende på Malta, tvitrer han.

Bekrefter

Frankrikes utenriksminister Christophe Castaner bekrefter på Twitter at landet vil ta imot 150 av dem som befinner seg om bord på Ocean Viking.

EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos gleder seg stort over at det er funnet en løsning for de 356 om bord på det norske redningsfartøyet.

– Ære være dem som gikk med på å relokalisere dem, skriver han på Twitter, men henvisning til de seks EU-landene som har sagt seg villige til å ta imot dem som befinner seg på Ocean Viking.

System må på plass

Malta nektet først i likhet med Italia å ta imot Ocean Viking, men ga til slutt etter.

Leger Uten Grenser, som opererer Ocean Viking sammen med SOS Méditerranée, bekrefter på Twitter at de 356 får gå i land.

– Etter 14 dager med unødvendig lidelse, får de 356 menneskene på Ocean Viking endelig gå i land på Malta. Selv om enkelte EU-land til slutt fant en løsning på denne humanitære krisen i Middelhavet, må et forutsigbart system på plass umiddelbart!, skriver organisasjonen.

Avviser påstand

Hjelpeorganisasjonen avviser at redningsfartøy som Ocean Viking bidrar til at flere legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet.

– Den udiskutabelt viktigste grunnen til at mennesker flykter over Middelhavet, er den desperate situasjonen i Libya. Ingen data bekrefter direkte sammenheng mellom redningsbåter og antall krysningsforsøk, tvitrer de.

I en pressemelding fra Leger Uten Grenser utdyper de sin skuffelse over hvordan de og migrantene blir behandlet.

– Det er trist at vi må gjenta den samme meldingen til europeiske ledere gang på gang uten å se en endring. De kan ikke lenger kalle seg uvitende om katastrofen som utspiller seg i Middelhavet, sier Jay Berger, Leger Uten Grensers prosjektkoordinator på «Ocean Viking» i pressemeldingen.

De minner om at de tilbake i juni 2018 ba om en mer human løsning av europeiske ledere da Italia stengte havnene for humanitære fartøyer. Nå er de skuffet over å ha måttet drive rundt i havet i to uker før de fikk komme i land.

Publisert: 23.08.19 kl. 12:44 Oppdatert: 23.08.19 kl. 13:07