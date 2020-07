Pompeo med nye Kina-stikk

USAs utenriksminister Mike Pompeo langer nok en gang ut mot Kina som han hevder er en trussel mot den frie verden.

– I dag sitter vi med masker og ser pandemiens dødstall stige fordi KKP (Det kinesiske kommunistparti) ikke har oppfylt sine løfter til verden. Vi ser undertrykkelse i Hongkong. , sier Pompeo i en direktesendt tale torsdag kveld norsk tid.

Han kritiserer også den kinesiske handelspolitikken.

– Og vi ser et kinesisk militær som vokser seg sterkere og sterkere og mer og mer truende, fortsetter han.

– Kanskje var vi naive rundt Kinas versjon av kommunisme, eller så var vi for triumferende etter seieren vår i den kalde krigen. Uansett hva som er årsaken så er Kina i dag mer autoritære hjemme og mer aggressive mot frihet alle andre steder. President Trump har sagt «nå er det nok». Vi skal fortsette å snakke med Kina, men samtalen er annerledes nå.

– Samme gamle historien

Pompeo forteller han i forrige uke møtte den kinesiske diplomaten Yang Jiechi.

– Det var den samme gamle historien. Masse ord. Men bokstavelig talt ikke noe tilbud om å endre Kinas atferd

– Xi Jinping tror på en ødelagt totalitær ideologi, og denne ideologien har formet det flere tiår lange ønsket om hegemoni for kinesisk kommunisme. Amerika kan ikke lenge ignorer de fundamentale politiske og ideologiske forskjellene mellom landene, akkurat som KKP aldri har ignorert dem.

– Min erfaring har ledet meg til å forstå at den eneste veien for virkelig å endre kommunistiske Kina, er ikke å handle på bakgrunn av hva kinesiske ledere sier, men hvordan de handler. Og du kan se at amerikansk politikk lener seg mot denne konklusjonen nå.

Nixon-introduksjon

På forhånd var det annonsert at Pompeo kom til å holde en tale om «Kommunist-Kina og fremtiden for den frie verden».

Den ble holdt i Richard Nixons presidentbibliotek i Yorba Linda i California og utenriksministeren ble introdusert av blant andre Nixons barnebarn Christopher Nixon Cox.

Cox snakket om da bestefaren besøkte Kina i 1972. Besøket ble viktig for normaliseringen av forholdet mellom USA og Kina.

– Bestefars mot og fremsyn gjorde USAs åpning mot Kina mulig. Han kalte det «uken som endret verden» og han forsto at verden alltid endrer seg, sa barnebarnet.

– Det er passende at Pompeo er her for å diskutere forholdet mellom våre to land i dag, fortsatte han.

SENTRALT MØTE: President Richard Nixon hilser på Kinas statsleder Mao Zedong under sitt besøk i Beijing i 1972. Foto: TT NYHETSBYRÅN

WHO-krangel

Utenriksministeren har denne uken vært i offentlig krangel med lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge britiske medier som The Guardian skal Pompeo under et møte med folkevalgte i London tirsdag denne uken ha hevdet at WHO-sjef Tedros Ghebreyesus er «kjøpt av Kina».

Ifølge The Times skal Pompeo ha sagt at han baserte korrupsjonsanklagen på «solid etterretning». Under en pressekonferanse torsdag avviste Ghebreyesus påstandene som han omtaler som «usanne» og «uakseptable».

I likhet med president Donald Trump har Pompeo også tidligere kommet med en rekke angrep på Kina. Tilbakevendende tema har vært den nye sikkerhetsloven i Hongkong som ble vedtatt i mai, håndteringen av coronapandemien og Kinas behandling av etniske og religiøse minoriteter som de utsatte uigurene.

Publisert: 23.07.20 kl. 21

