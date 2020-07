FØLER SEG TRYGGE: Ina Sommerseth (39) og Fredrick Støa (41) nyter Spania-ferien med familien på Albirstranden på Costa Blanca. De føler seg trygge Foto: Klaudia Lech

Kan farge hele Spania «rødt», selv om noen regioner knapt har smitte

Selv om den store smitteøkningen er nordøst i Spania, vil nye reiseråd gjelde alle nordmenn som kommer hjem fra landet.

FHI advarte mandag kveld om at smitteøkningen i Catalonia og Aragón i nordøst trolig vil farge Spania «rødt» når reiserådene blir revidert på fredag.

Nordmenn som kommer hjem fra Spania fra og med fredag må da i 10 dagers karantene – uansett hvor i landet de har vært.

Det rammer Ina Sommerseth og familien, som er i Altea i regionen Comunidad Valenciana.

– Vi opplever at man burde differensiere på hvor i Spania man er, på samme måte som man gjør med Sverige. Spania er et stort land og det betyr mye hvor i Spania du oppholder deg. Her i området har folk disiplin og overholder regler, sier Sommerseth.

Forklart med tall: 67 prosent av de nye tilfellene som har blitt oppdaget de siste syv dagene har vært i Catalonia og Aragón:

I en pressemelding påpeker FHI følgende: «Økningen i Catalonia og Aragón gjør at Spania nå er over grenseverdien som FHI har satt for antall tilfeller per 100.000».

Samtidig påpeker de at smittetallene i de fleste andre regioner fortsatt er lave.

IKKE FULLT: I Albir og Altea var det nok av solsenger og plass da VG var der for litt over en uke siden. Foto: Lech Klaudia

Familien Sommerseth har hjemreise på søndag, og må derfor i karantene dersom nye reiseråd blir innført. Men de hadde uansett regnet med karantene.

– Her i Altea er det fortsatt veldig lave smittetall. Nå er det blitt påbudt med munnbind når man går på gaten, men ikke på stranden og på restaurant.

– Vi koser oss fortsatt og føler oss trygge, understreker Sommerseth.

Ole «Lukkøye» risikerer karantene

Ole «Lukkøye» Klemetsen (48) befinner akkurat nå i Torrevieja – og har ikke hjemreise før på lørdag. Han må også i karantene dersom det kommer nye reiseråd.

Han er overrasket over den nye meldingen fra FHI.

– Vi håper ikke at det skjer, men vi følger alle råd, og så får vi ta det litt som det kommer. Vi har billetter hjem på lørdag, og planen er å følge dem, sier Klemetsen til VG.

– FØLGER ALLE RÅD: Ole «Lukkøye» Klemetsen sier de reiser hjem på lørdag selv om det betyr karantene. Foto: Lech Klaudia

Den tidligere proffbokseren reiste ned til Spania tvert det ble åpnet for utenlandsreiser igjen. De siste dagene har han merket at myndighetene har strammet inn på tiltakene. Nå må de gå med munnbind på gaten.

– Det er kun lov til å ta det av ved bassenget. Det er ikke en mann å se på gaten. Det er trist, sier Lukkøye til VG.

FHI: Kun regionråd for nordiske land

VG spurte tidligere mandag FHI om det var aktuelt å innføre regionale reiseråd fra Spania, slik at du bare må i karantene dersom du reiser til «feil» region.

– Dere har tidligere uttalt at dere ønsker å gjøre regionale vurderinger for EØS-landene som for de nordiske landene?

– Nei, det som er sagt er at dette kan vurderes, og det er regjeringen som beslutter kriteriene for å bruke regionnivå utenfor de nordiske landene, , skriver overlege Are Stuwitz Berg i FHI i en e-post til VG.

– Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land, svarer FHI-overlegene.

VGs tallspesial: Sjekk om smitten øker i ditt ferieland

Publisert: 20.07.20 kl. 22:22 Oppdatert: 20.07.20 kl. 22:44

