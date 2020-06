MASSEGRAV: Nossa Senhora Aparecida-kirkegården, hvor ofre for coronaviruset begraves daglig, fylles opp av nye graver. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Massegrav fylles opp i Brasil - over 30 000 døde av coronaviruset

Brasil har mistet over 30.000 mennesker til coronapandemien. Tirsdag meldte landet om rekordhøye dødstall.

Kirkegårder over hele Brasil fylles opp av mennesker som har mistet livet av coronaviruset. Nossa Senhora Aparecida-kirken ligger i byen Manaus, med over to millioner innbyggere. Manaus er Brasils hardets rammede by, skriver CNN.

WHO har erklært at Brasil er coronavirusets nye episenter i verden. 584.016 er meldt smittet, og 32.548 er døde.

Samtidig fortsetter smittetallene og dødstallene å øke. Landet registrerte hele 1262 nye dødsfall grunnet coronaviruset iløpet av 24 timer fra mandag til tirsdag. Det er det høyeste antallet landet har hatt siden pandemien startet, skriver AFP.











WHO mener landet ennå ikke har nådd toppen av kurven.

– For øyeblikket er det ikke mulig å forutsi når det vil skje, sa Michael Ryan, som er direktør for WHOs nødsituasjonsprogram, ifølge Bloomberg.

Til tross for det har ikke landets president støttet nedstengning av landet. Tvert imot har Jair Bolsonaro deltatt i demonstrasjoner mot «lockdown» i delstater. Nå har også noen delstater valgt å begynne å lette på restriksjonene.

Delstaten Sao Paolo har åpnet for at noen regioner får åpne opp igjen, skriver Bloomberg. Delstaten meldte samtidig om 7000 nye smittetilfeller, og 327 nye dødsfall tirsdag. Begge var rekordhøye tall.

Mange eksperter roper nå varsko for at landet åpner opp for tidlig.

– Det som skjer er absurd, sier Paulo Lotufo, som er epidemiolog ved universitetet i Sao Paolo. ifølge The Guardian.

Han spår at det kan bli katastrofalt i Amaonas, og området rundt nevnte Manaus. Lotufo frykter at landet kan nå 125.000 dødsfall over de neste månedene.

– Slik det går nå, så kommer vi til å være nære det tallet, sier han.

Flavio Dino er guvernør i staten Maranhão, som ligger i Amasonas. Han mener skylden ligger hos president Bolsonaro.

– Jeg er ikke i tvil om at Balsonaro i stor grad er ansvarlig for denne forferdelige dødsraten, som kommer til å fortsette å øke over de neste månedene, sier Dino.

Publisert: 04.06.20 kl. 04:51

