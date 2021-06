FUNNSTED: På dette området lå en tidligere skole, hvor det nå er gjort funn av levninger etter hundrevis av urfolk. De fleste av dem barn. Foto: Federation of Sovereign Indigenous Nations/Handout/REUTERS

Levningene av 761 personer funnet ved tidligere skoleområde i Canada

Levningene av 761 personer, de fleste barn, er funnet i umerkede graver ved en tidligere kostskole i Canada, opplyser en urfolksgruppe.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gravfunnet er gjort ved den tidligere kostskolen Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada.

– Fram til i går hadde vi funnet 751 umerkede graver. Det er ikke snakk om en massegrav, men om umerkede graver, sier lederen for urfolket cowessess, Cadmus Delorme, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Funnet kommer uker etter at levningene av 215 barn ble funnet i umerkede graver ved en annen tidligere kostskole i provinsen British Columbia.

Internatskolen ligger rundt 140 kilometer øst for byen Regina. Den var i drift fra 1899 til 1997. New York Times skriver at det ikke kjent hvordan barna døde, men tidligere elever forteller om seksuelt misbruk og fysisk og psykisk vold, og det var også sykdomsutbrudd.

LEDER: Cadmus Delorme er lederen for urfolket som gjorde funnet. Foto: Federation of Sovereign Indigenous Nations/Handout/REUTERS

Canadiske urfolksgrupper har bedt myndighetene granske alle landets tidligere skoler for urfolk.

Mange av internatskolene for urbefolkningen i Canada ble drevet av Den katolske kirke. Skolene ble brukt for å få barna til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. De var i drift fra 1831 til 1996, og det var minst 130 slike skoler i Canada.