PÅ VEI MOT LEGALISERING: Mexico har vært herjet av voldelige narkokarteller de siste årene. Nå har høyesterett avkriminalisert marihuana. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Mexicos høyesterett avkriminaliserer marihuana

LOS ANGELES (VG) Høyesterett skjærer gjennom i påvente av politikerne og avkriminaliserer marihuanabruk og dyrking av planter til privat bruk.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Mexicos høyesterett har avkriminalisert marihuana for personlig bruk, skriver AFP.

– I dag er en stor dag for frihet, uttaler leder for høyesterett Arturo Zaldivar etter at åtte av elleve dommere godkjente loven.

Høyesterettsdommen kommer etter at kongressen mislyktes med å få gjennom en lov som legaliserer marihuana til personlig bruk innen den fastsatte tidsfristen 30. april.

Loven ble godkjent av kongressen i mars, men mangler endelig godkjenning fra senatet. Flertallet i senatet bestemte seg for å utsette bestemmelsen om legalisering til september.

Kampen for legalisering er først og fremst for å begrense narkotikarelatert vold som har herjet Mexico de siste årene, og tar tusenvis av liv hvert år.

Avkriminaliseringen fører til at det kan bli lovlig å oppbevare opp til 28 gram cannabis, og dyrke opp til åtte planter for hjemmebruk. Per nå er det ulovlig å oppbevare mer enn fem gram.

Samtidig med nyheten fra Mexico, kommer en oppsiktsvekkende melding fra en høyesterettsdommeren Clarence Thomas i nabolandet USA. En rekke stater tillater fritidsbruk av marihuana, men på føderalt nivå er det fortsatt ulovlig.

– Det føderale forbudet kan være unødvendig. Regjeringens tilnærming er et halvhjertet regime som samtidig tolererer og forbyr lokal bruk av marihuana, sier Thomas ifølge Colorado Sun.

Thomas ble i sin tid oppnevnt av George W. Bush, og er ikke kjent som noen liberaler, snarere tvert i mot.

Uttalelsen kommer etter at Høyesterett avviste en sak fra eierne av et utsalg for medisinsk marihuana i Denver. De appellerte en beslutning som nektet dem føderale skattekutt som er tilgjengelig for andre typer bedrifter.