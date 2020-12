ÅSTED: Et klesplagg og redningsfolie ligger igjen på bakken i bykjernen i Trier som politiet fortsatt har sperret av. Fem mennesker er drept og flere er alvorlig skadet. Foto: Thilo Schmuelgen, Reuters

Gjerningsmannens ferd gjennom Trier

I løpet av minutter tok gjerningsmannens ferd gjennom gågaten i Trier fem liv. Blant annet en ni uker gammel baby og hennes far (45), moren og broren (1) ligger på sykehus.

Klokken var trolig rundt 13.45 tirsdag da føreren av en sølvgrå SUV kjørte fra området nær den romerske basilikaen Aula Palatina i den tyske byen Trier, nesten på grensen til Luxembourg.

Herfra svingte bilen til høyre og inn på Brotstrasse, en gågate fylt med både kjente og lokale butikker og kafeer.

Klokken 13.47 kom den første telefonen til politiet.

Vanligvis ville betongbarrierer sikret bykjernen i desember. Men fordi coronapandemien har satt en stopper for julemarked i år, var ikke slik sikring på plass, kom det frem på pressekonferansen de lokale myndighetene holdt fem timer senere.

Herfra kjørte bilen angivelig sikksakk gjennom gågaten, som går via Gabenstrasse og Simonestrasse.

Totalt kjørte bilen i omkring 800 meter, anslår politiet.

På veien har den antatte gjerningsmannen truffet eller skadet minst 20 personer. Fem av dem ble drept. Resten er skadet, fire av dem hardt.

Ofrene er en ni uker gammel baby og hennes far (45), samt tre kvinner på henholdsvis 25, 52 og 73 år. I tillegg til babyen og hennes far, er moren og babyens bror på halvannet år blant de skadede som ligger på sykehus, opplyser politiet.

Pågripelsen

I andre enden av gågaten, nær der verdensarv-porten Porta Nigra fra romertiden står reist, ble den antatte gjerningsmann pågrepet kl. 13.51. Han gjorde betydelig motstand, ifølge politiet.

Pågripelsen skjedde ifølge dem rundt fire minutter etter at de fikk et nødanrop om villkjøringen.

Den pågrepne mannen, en 51 år gammel tysk statsborger, er født i byen og bosatt i distriktet.

Ifølge påtalemyndigheten hadde han en promille på 1,4.

En video som sirkulerte i sosiale medier viser pågripelsen. I nærheten sto en grå Land Rover, bulket og tydelig ødelagt. Politiet har bekrefte at mannen kjørte en Land Rover, men at den ikke var registrert på ham. Bilen skal han ha lånt eller kjøpt av en bekjent.

Ifølge statsadvokat Peter Fritzen kan foreløpige undersøkelser tyde på at gjerningsmannen er psykisk syk, og følgelig er det sannsynlig at det vil bli bestilt en psykiatrisk vurdering av ham.

Mannen etterforskes for drap, drapsforsøk og kroppsskade.

Han har ifølge politiet ingen kriminell historie, og motivet er ukjent. Politiet har ingen indikasjoner på at gjerningen var motivert av hverken politikk eller religion. Politiet er også trygge på at mannen handlet alene.

De siste dagene skal mannen ha tilbrakt i bilen, og ikke i leiligheten, skriver Der Spiegel.

Spor i gatene

Ikke lenge etter pågripelsen, tvitret det lokale politiet at det ikke lenger var noen fare for folk, men de ba likevel om at alle holder seg unna bykjernen.

I gågaten så ordfører Wolfram Leibe en barnesko på bakken. Han beskriver «skrekkelige scener» overfor den tyske kanalen SWR noen timer etter hendelsen. Senere skal han ha beskrevet dagen som den tyngste i byens historie siden andre verdenskrig.

– Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan få for seg å kjøre en SUV gjennom byen og drepe folk, sa ordfører Wolfram Leibe på en pressekonferanse tirsdag kveld ifølge NTB.

fullskjerm neste ALVORLIG: Nødetatene dekker til ofre for villkjøringen i Trier etter hendelsen. En ødelagt barnevogn ligger på bakken.

Vitnebeskrivelser tyske medier omtaler, beskriver at «folk fløy gjennom luften».

Skilt, papir og søppel ligger veltet ut over gatene der gjerningsmannen kjørte, viser bilder fra stedet. Bykjernen ble sperret av og flere butikker stengte for dagen.

Tirsdag kveld jobbet politiet fortsatt på stedet, og opplyste at de har et åsted på flere hundre meter.

Trier har rundt 110.000 innbyggere og ligger rundt 20 mil vest for Frankfurt, nær grensen til Luxembourg.

MINNES OFRENE: En kvinne tenner lys i St. Peteskirken i Trier tirsdag kveld. Foto: Julien Warnand, EPA

