KRITISK: 11 måneder gamle Haifa, som lider av akutt underernæring, får hjelp på et sykehus i Taiz i Jemen. Foto: Anna Pantelia / Save the Children

Haifa sulter: Nå går alarmen for 117 millioner barn

På et sykehus i katastroferammede Jemen kjemper den elleve måneder gamle jenta for å få i seg nok mat. Hun er ett av nærmere elleve millioner barn i landet som trenger nødhjelp for å overleve.

Publisert: Nå nettopp

Den jemenittiske jenta Haifa kom til verden på det verst tenkelig stedet, på det verst tenkelig tidspunktet:

I den krigsherjede byen Taiz, i et land i humanitær katastrofe, midt i en dødelig global pandemi.

En jente på hennes alder skal egentlig veie rundt 6,4 kilo, men veier heller 2,7. Hun lider av akutt underernæring, den mest livstruende formen av ekstrem sult.

På et sykehus i byen, støttet av Redd Barna, forsøker leger å redde henne.

MATMANGEL: Haifa er ett av millioner av barn som nå trenger nødhjelp for å få nok mat til å leve. Foto: Anna Pantelia / Save the Children

En dødelig miks

Det er ingenting sivilbefolkningen i Jemen, som familien til Haifa, kan gjøre med omstendighetene de lever i.

Det er snart seks år siden Saudi-Arabia og deres allierte gikk til angrep på Houti-opprørerne i Jemen. Mens antallet drepte sivile har økt drastisk, har frontlinjen nesten stått stille, og det er få tegn til en kommende løsning.

En miks av beleiring, taktisk tilbakeholding av varer, umulig krigslogistikk og manglende global oppmerksomhet hadde sendt Jemen inn i en alvorlig sultkatastrofe allerede før pandemien brøt ut i fjor.

Da viruset spredte seg globalt i fjor, rammet det ikke bare Jemens allerede ødelagte helsevesen hardt, det gjorde også at enda flere steder i verden trengte humanitær hjelp. Det gjorde situasjonen i Jemen enda mer sårbar.

Syv måneder gamle Amir venter på å bli undersøkt på klinikken i Taiz. Han lider av akutt underernæring og ble brakt til sykehuset av morgen som følge av oppkast og diaré. Foto: Anna Pantelia / Save the Children

117 millioner barn trenger nødhjelp

En ny rapport fra FN viser at 117,7 millioner barn verden over trenger livreddende nødhjelp i 2021. Det er en dramatisk økning på over 40 prosent på bare et år.

Mer en halvparten av disse barna, 60 millioner, er fordelt på hun åtte land. Mest kritisk er situasjonen i Jemen, Den demokratiske republikken Kongo, Ethiopia og Afghanistan.

Andre land på listen over mest utsatte land er: Sudan, Syria, Pakistan, Nigeria.

FN skriver at covid-19 har satt en stopper for et tiår med fremgang i arbeidet for verdens mest utsatte barn. Svake helsetjenester er nå enda mer utsatt som følge av at foreldre og lærere er blitt syke av smitte, og livsgrunnlaget og inntekten til millioner av familier har falt vekk som følge av pandemien.

TI ÅR – TI KILO: Den jemenittiske tiåringen Ahmadia Abdo fotografert i en leir for interne flyktninger i Hajjah, Jemen, den 23. januar. Foto: ESSA AHMED / AFP

les også Unicef: Stadig flere barn i nød

Ber om global respons

– Vi må slå alarm, for det vi står overfor nå er dramatisk. Når vi slår sammen tallene og ser på situasjonen under ett, er tallene svært kritiske. Jeg vet ikke hvordan jeg kan få sagt det nok, sier utenlandssjef i Redd Barna, Nora Ingdal, til VG.

Hun mener verdenssamfunnet nå må finne sammen om en global responsplan for de aller mest utsatt. Derfor lanserer Redd Barna denne uken en global responsplan. Planen er at organisasjonens bidrag skal hjelpe 9.4 millioner barn i 2021, i 37 utvalgte land.

– Vi ser at konflikt og matvaremangel er driveren i landene som nå rammes aller hardest.

I Jemen, der elleve millioner barn nå trenger livreddende hjelp, er situasjonen ekstra komplisert.

Konfliktlinjene, volden og viruset har satt et ekstra press på helsevesenet i landet. Samtidig valgte Trump-administrasjonen nylig å definere Houti-opprørerne, som er USA-allierte Saudi-Arabias fiende i Jemen, som en terrororganisasjon.

Siden de kontroller store områder i landet, inkludert hovedstaden Sanaa, kompliserer det nødhjelpen, fordi nødhjelpsorganisasjoner frykter å bli sanksjonert.

– Det slår bena under de som jobber med livreddende arbeid på bakken i områdene Houtiene kontrollerer, sier Ingdal.

SKOLEN I TAIZ: Manglende skoletilbud gjennom pandemien gjør nødhjelpsresponsen til barn enda vanskeligere. Bildet er fra undervisning i utbombede Taiz i oktober i fjor. Foto: AHMAD AL-BASHA / AFP

Stengte skoler kompliserer

Utenlandssjefen sier også at stengte skoler, i Jemen og i andre utsatte land, gjør situasjonen enda vanskeligere.

– Vi bruker vanligvis skolen som arena for hjelp av barn. Det er et sted for å dele ut mat, beskytte barn og et sted der helsearbeidere kan gi hjelp og omsorg. Når skoler stenges gir det enorme utfordringer for jobben videre, sier hun.

– Når verden nå, igjen, får se bilder av sultende barn i Jemen, hva kan vanlige folk gjøre?

– De kan bidra med å støtte kampanjer for beskyttelse av barn og bidra med å rette oppmerksomheten mot behovet for nødhjelp, avslutter hun.