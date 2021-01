FORDREVET: Flyktninger fra Tigray-regionen ved Um Raquba flyktningleir i Sudan. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Tigray-konflikten: Frykter hundretusener skal dø av sult

Situasjonen i Tigray-provinsen i Etiopia har gått fra vondt til verre, mener norsk ekspert.

4. november 2020 beordret Etiopias regjering et militært angrep på Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF). Partiet har makten i landets nordligste region, Tigray, som har rundt seks millioner innbyggere. Tigrayene er en minoritet i Etiopia, men dominerte etiopisk politikk i flere tiår fram til våren 2018.

Etter folkelige protester ble Abiy Ahmed statsminister, den første fra landets største etniske gruppe, oromoene.

I 2019 ga Nobelkomiteen statsminister Abiy Ahmed fredsprisen. Nå anklages samme mann for krigsforbrytelser og oppfordring til etnisk konflikt. Det er kommet anklager om etnisk motiverte drap på begge sider av konflikten.

BEKYMRET: Girmay Berhe (67), til høyre i bildet, ga uttrykk for sin bekymring på Eidsvolls plass foran Stortinget. Foto: Stephan Pettersen

Demonstrerte

Forrige fredag samlet demonstranter fra den norske tigrean-foreningen seg utenfor Stortinget, i et håp om å belyse den pågående humanitære krisen i Tigray-regionen. Mange av dem som deltok i demonstrasjonen er direkte berørt av konflikten, og flere sier de har mistet familiemedlemmer.

En av demonstrantene, Girmay Berhe (67), sier han befant seg i Tigray da krigen brøt ut:

– Fly begynte å bombe sivile områder, det var ingen militære mål. Blant annet bombet de en kirke, og en åtte år gammel gutt ble drept, hevder han overfor VG.

Han forteller det var mye usikkerhet rundt hva som ville skje når krigen startet. 20. desember fikk han en telefon fra den norske ambassaden. Han skulle hjem til Norge.

– Jeg ble veldig glad. Det var godt å vite at den norske ambassaden tenkte på meg og ville hjelpe meg, sier han.

Berhe måtte selv ta seg med buss fra hovedstaden i Tigray, Mekelle og til hovedstaden i Etiopia, Addis Ababa. På veien dit måtte han gjennom utallige kontrollposter. Behre forteller at reisen var farlig, men at han kom gjennom kontrollpostene fordi han hadde norsk pass. Andre på bussen var ikke like heldige, hevder han.

– De hadde bare sine lokale id-papirer, de ble tatt av politiet og ført vekk. Jeg vet ikke hva som skjedde med dem, sier Berhe.

DEMONSTRERTE: Med teksten «stopp krigen i Tigray» på banneret marsjerte demonstrantene videre til utenriksdepartementet. Foto: Stephan Pettersen

Pågående krig

Professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, Kjetil Tronvoll, har fulgt konflikten tett. Han sier det er mye vi ikke vet om konflikten, fordi Etiopia har stengt ned all form for kommunikasjon. I tillegg får ingen reise inn eller ut av landet.

– Delstatsmyndighetene i Tigray anslår selv at det er rundt 2,2 millioner internt fordrevne i det sentrale Tigray, og at 4,5 av 6 millioner trenger humanitær hjelp, sier han.

Tronvoll forklarer at det er en aktiv krig mellom delstatsmyndighetenes styrker og den føderale myndighetens styrker. I tillegg er eritreiske styrker tungt involvert, selv om Etiopia benekter dette.

– Det er de eritreiske styrkene som står for de verste overgrepene. Drap, voldtekt, plyndring og ødeleggelse av infrastruktur, sier han og legger til:

– Jeg har jobbet med krig og konflikt i Afrika i 30 år, og jeg har sjeldent sett det internasjonale samfunn fornekte eller avvise en pågående krise, slik som de gjør med Etiopia nå.

– Sult som våpen

Ifølge Tronvoll nektes internasjonale organisasjoner å gi bistand, og en utsending fra FN ble nylig beskutt og arrestert.

– Det er ikke tørke eller mangelfulle avlinger som er problemet. Humanitær bistand nektes. Dette er en bevisst politisk skapt sultkatastrofe, og den brukes som et våpen i krigen, sier han og legger til:

– Situasjonen i Etiopia er langt verre enn det vi vet. Vi står nok på randen til at flere hundre tusen mennesker kan dø av sult de kommende ukene.

– Skutt og drept

To andre som deltok i demonstrasjonen foran Stortinget sist uke, var Haile Behre (32), og Sahle Smur (35).

Behre hevder at hans far ble skutt og drept av eritreiske soldater da han spurte hvorfor de plyndret sivilbefolkningen.

– Jeg forstår ikke hvordan noen bare kan drepe et uskyldig menneske på den måten uten grunn. Min far Abraha (65), var bonde og hadde ingenting med krigen å gjøre, sier han.

Behre forklarer at han er skuffet over det internasjonale samfunn og at noe må gjøres.

– Folk sier de er bekymret for situasjonen i Tigray, men bekymringer redder ikke liv, sier han.

Smur forteller at hans far Smur Weldehawaria (82), også skal ha blitt skutt av eritreiske soldater.

USKYLDIG OFFER: Haile Berhe viser frem bildet av sin far som han hevder ble skutt og drept av eritreiske soldater. Foto: Stephan Pettersen

Usannheter og propaganda

Lemma Desta, en etiopisk aktivist med base i Norge, avviser at sivile utsettes for etnisk motiverte drap:

– Dette er beskyldninger uten bevis. Det er ingen som går rundt og dreper Tigrere. De politiske og militære lederne i TPLF er etterlyst og jaktes. Noen ganger nekter de å overgi seg og angriper landets militære, da blir de møtt med makt, sier han.

– Er det en politisk skapt sultkatastrofe som brukes som et våpen i krigen?

– Det er nok en påstand uten bevis. TPLF fabrikkerer selv situasjonen for å villede verdenssamfunnet. Partiet som hadde ansvar og makt brukte regionens budsjett til å kjøpe våpen, og ikke mat. De ødelegger infrastruktur og utfører angrep, det er dette som hindrer nødhjelp å komme frem.

– Hvorfor nektes humanitære hjelpeorganisasjoner tilgang til Etiopia?

– At humanitære hjelpeorganisasjoner nektes tilgang er en sannhet med modifikasjoner. De nektes ikke tilgang der det ikke er fare for deres sikkerhet. Det pågår en militær operasjon i området for å anholde lederne i TPLF.