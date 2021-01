LEDET KAPPLØPET: Vaksinen til Universitetet i Oxford og AstraZeneca så lenge ut til å lede vaksinekappløpet, men ble slått av vaksinene til Moderna og Pfizer. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Tysk vaksinekomité anbefaler ikke AstraZeneca-vaksinen for eldre

Tysklands vaksinekomité har kommet med en oppdatering av sin anbefaling om bruk av AstraZenecas vaksine, som ventes å godkjennes for bruk i EU i morgen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder Reuters.

Den tyske vaksinekomiteen mener man ikke har tilstrekkelig med data til å vurdere effekten av vaksinen for personer over 65 år, ifølge nyhetsbyrået.

AstraZeneca-vaksinen bør, i motsetning til MRA-vaksinene til Pfizer og Moderna, bør bare tilbys til personer mellom 18 og 64 år, siterer de fra oppdateringen.

Hvem vaksinen blir godkjent for i EU og Norge, vet vi først når vitenskapskomiteen i Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) har stemt over om vaksinen bør godkjennes. Det skal de etter planen gjøre fredag.

– Vi er opptatt av å følge de felles europeiske rådene og godkjenningene. Venter til anbefalingen fra vitenskapskomiteen foreligger, og vil ikke spekulere før vitenskapskomiteen har sagt sitt, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

Når et legemiddelselskap søker om godkjenning for sin vaksine, sender de en siste stor datapakke inn til EMA over forskningen sin. Dataene evalueres av legemiddelverkene til landene i samarbeidet, og er ikke offentlige før EMA har kommet med en konklusjon.

De siste dagene har det vært et stort tema hvor godt vaksinen egentlig virker for eldre.

De tyske avisene Bild og Handelsblatt skrev at den tyske regjeringen ventet at vaksinen ikke ville bli godkjent for dem over 65 år - men også at den hadde så lite som åtte til ti prosent effekt på disse eldre.

Det tok ikke lang tid før AstraZeneca var ute og sa til tyske DW at dette er «fullstendig feil».

En talsperson for det tyske helsedepartementet sa til avisen at det kunne se ut til at to tall hadde blitt blandet sammen - og at tallet kunne stamme fra at omtrent åtte prosent av personene i studien om vaksinens effektivitet var mellom 59 og 69 år.