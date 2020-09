ADVARER OM NYE TILTAK: Frankrikes statsminister Jean Castex forsvarte lokale tiltak i et intervju med France 2 torsdag. Han advarer også om at det kan komme mer. Foto: THOMAS COEX / AFP

Frankrike med sin verste smittedag: – En kamp mot klokken

Frankrike meldte torsdag om sin verste smittedag siden corona-utbruddets start. I Marseille møter myndighetenes nye smitteverntiltak sterk motstand fra lokale politikere.

– Om vi ikke handler – og vi vil handle – kan vi befinne oss i en situasjon som ligner den vi hadde i vår. Det kan bety at vi må stenge oss inne igjen, og det bør unngås, sa Frankrikes statsminister Jean Castex da han gjestet TV-kanalen France 2 torsdag kveld, ifølge avisen Le Figaro.

Franske myndigheter meldte torsdag om en stor økning i antall bekreftede coronatilfeller. På ett døgn har de registrert over 16.000 nye smittede – det høyeste tallet på ett døgn noensinne.

Ifølge helsemyndighetene er snart en halv million franskmenn blitt registrert smittet siden epidemien startet.

Smitteøkningen har vært spesielt ille i landets nest største by Marseille, som er satt under høyeste beredskap. Onsdag kunngjorde Frankrikes helseminister Olivier Véran at alle barer, restauranter og treningssentre i byen må stenge i minst to uker fra og med lørdag.

Tiltakene møter sterk motstand lokalt, ifølge Le Figaro.

– Jeg reagerer med forbauselse og sinne på en beslutning som ble tatt uten at Marseille ble konsultert. Ingenting ved dagens helsesituasjon rettferdiggjør denne kunngjøringen. Jeg godtar ikke at innbyggerne blir ofre for politiske avgjørelser som ingen kan forstå, skriver byens ordfører Michèle Rubirola på Twitter.

Hun leder en koalisjon mellom De grønne og venstresiden i byen.

Varaordfører Benoît Payan kaller restriksjonene for «irrasjonelle», skriver BBC.

– Nok en gang blir vårt område sanksjonert, straffet og utpekt. Byen vår har blitt stengt ned uten at noen har blitt konsultert.

ORDFØRER: Michèle Rubirola i Marseille 4. juli. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / POOL / AFP POOL

Statsminister Castex sitt svar til den lokale motstanden, er at alle må ta et ansvar for at situasjonen ikke utvikler seg videre.

– De tar feil, for vi leker ikke med en epidemi, sier han.

– I Marseille er det en kamp mot klokken, og det er derfor vi har bestemt oss for å innføre strengere tiltak, legger han til.

Også i hovedstaden Paris og ti andre byer, inkludert Bordeaux og Lyon, innføres strengere restriksjoner, skriver BBC. Her må barer og restauranter stenge klokken 22 fra og med mandag.

Frankrike ligger på 204,5 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, viser VGs reiseråd-oversikt, og ser dermed ikke ut til å kunne farges gult av norske myndigheter på en stund. Deres grense er på 20.

Også Storbritannia har torsdag hatt sin verste smittedag, med over 6600 nye tilfeller på ett døgn.

Publisert: 25.09.20 kl. 01:05 Oppdatert: 25.09.20 kl. 01:20

