HAGELIV: Andrea Sedlacek har plantet lokale vekster i en liten grønnsakshage hjemme. Her plukker hun tomater, som dessverre var blitt overmodne. Foto: Thomas Nilsson / VG

Her kan valget bli avgjort: – Mange fra min generasjon flytter tilbake

CEDARBURG, WISCONSIN (VG) Da Andrea Sedlacek (34) vokste opp var det flest republikanere i nabolaget, men landskapet er i endring. Det er ingen god nyhet for Donald Trump.

I Cedarburg, et stykke nord for Wisconsins største by Milwaukee, er det stille i boligfeltene denne onsdags ettermiddagen. Et og annet barn sykler mellom de store lønnetrærne. En eldre mann går tur med hunden. En småbarnsmor pakker dagligvarene ut av bilen.

– Vi ville flytte ut her blant annet for å slippe så høy eiendomsskatt som vi hadde før. Og så var vi litt lei av det travle bylivet. Her er det trygt og rolig og vi har flere venner som bor her ute, forteller Andrea Sedlacek til oss etter at vi har slått oss ned i stolene på fremsiden av huset.

Etter 17 år i Milwaukee flyttet hun tilbake dit hun vokste opp i fjor sommer. En ektemann, en hund og mange erfaringer rikere.

FORSTAD: I de rolige gatene nord for Milwaukee har Andrea Sedlacek slått seg ned sammen med ektemannen Dave og hunde Pepper, som de adopterte like før coronautbruddet kom til USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Her lever de forstadslivet. Fra der vi sitter kan vi se naboer med hageskilt som viser hvilken presidentkandidat de støtter. Vi ser både Trump- og Biden-skilt. Omtrent like mange. Det samme når vi senere kjører rundt i området, men kanskje en liten overvekt for den sittende presidenten.

3. november skal det avgjøres hvem av dem som er president fra 20. januar neste år. Slik ser det ut på meningsmålingene nå:

«Blå bølge» i 2018

Litt forenklet kan man si at USAs forsteder er områder der det er mulig å overbevise velgerne om å gå den ene eller andre veien. Tradisjonelt vinner Demokratene stort sett stemmene til de som bor i storbyene, mens Republikanerne vinner stemmene til de på landsbygda og i småbyer.

Det bekrefter to amerikanske politikk-professorer VG har snakket med. De forklarer at dette er grunnen til at velgerne i disse områdene i vippestater som Wisconsin får enormt mye oppmerksomhet. De kan rett og slett avgjøre valget.

– Det er her de fleste amerikanere bor, påpeker Gary Nordlinger ved George Washington University.

Rundt halvparten av velgerne bor i forstedene.

SKILT: I Boligområdene rundt Cedarburg var det omtrent like mange skilt å se for begge de to presidentkandidatene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mark Paterson ved University of California, Los Angeles (UCLA) mener ting kan tyde på at Biden står sterkere i forstedene enn Trump. Til tross for at Trump fikk rundt fem prosent flere stemmer enn Hillary Clinton fra forstadsvelgere i 2016.

– Vi så det i mellomvalget i 2018 at det var en «blå bølge» for Demokratene i disse områdene. Og det var særlig hvite, universitetsutdannede kvinner som snudde ryggen til Trumps forsøk på å gjøre det til en valgkamp om at innvandring er farlig for dem, sier Paterson.

Overrasket

Andrea Sedlacek krysser av alle boksene Paterson lister opp. Hun er hvit, universitetsutdannet og hun er opplagt en kvinne. Og hun stemmer på Demokratene. Nå mener hun å se beviser for at det gjelder stadig flere i forstaden der hun bur.

– Etter drapet på George Floyd kom det opp mange Black Lives Matter-skilt rundt her. Det var overraskende siden dette er kjent for å være et konservativt område. Eter hvert har det dukket opp mange Biden-skilt også. Det er helt fantastisk. Jeg føler meg mye mindre alene. I starten trodde jeg kanskje at jeg var den eneste liberale her.

Slik er de siste målingene i vippestatene:

Slik var det ikke da hun vokste opp her, forklarer hun. Og fremdeles ligger det trolig an til at Trump får flest stemmer akkurat rundt der hun bor. Men så jevnt som det er i vippestaten Wisconsin skal det ikke mange stemmer ekstra til for Biden, sammenlignet med Clinton, her i Cedarburg og andre steder i delstaten før Demokratene vinner den. Sedlacek er optimist.

– At en så liberal politiker som Bernie Sanders gjorde et ganske godt primærvalg i dette området synes jeg for eksempel er superinteressant. Mange fra min generasjon flytter tilbake til forstedene nå. Landskapet er i endring, mener hun.

FAMILIE: Dave og Andrea Sedlacek liker at hunden Pepper har god boltreplass i forstadshagen deres. Foto: Thomas Nilsson / VG

Spiller på frykt

Professor Mark Paterson har lagt merke til presidentens tvitring om at han vil forhindre at man bygger boliger i forstedene for folk med lavere inntekt, noe Paterson mener må leses som «svarte amerikanere». Han tror ikke slikt appellerer til forstadskvinnene. Et syn han sier meningsmålingingene støtter opp om.

– Særlig ikke når han bruker begreper som «forstadshusmødre», som om vi var i 1950-årene.

Heller ikke Gary Nordlinger tror Trumps forsøk på å spille på den type frykt vil lønne seg i forstedene, og også han trekker særlig frem kvinnene som de som spesielt misliker Trump-fløyen av det Republikanske partiet.

– Forstadsfamilier er ofte konservative når det kommer til skattepolitikk, men liberale i sosiale spørsmål. Når republikanske politikere blir for konservative har disse en tendens til å stemme på demokrater, sier professoren.

VALGKAMP: Tidligere visepresident Joe Biden håper å bli USAs 46. president. Foto: Patrick Semansky / AP

– Forbannet rasistiske

Andrea Sedlacek mener Nordlingers analyse høres riktig ut. Tross alt flyttet hun selv ut av byen blant annet for å få lavere eiendomsskatt. Og hun er definitivt liberal i sosiale spørsmål.

– Jeg tror i alle fall det gjelder mange i min generasjon. Vi er opptatt av ting som miljø, kvinnerettigheter og et helsevern alle kan ha råd til, sier hun.

Et annet tema som naturlig nok er blitt viktig for mange er corona-pandemien. Sedlacek sier hun er «utrolig frustrert» over det hun mener er en «grusomt dårlig» håndtering av president Trump. Over 210.000 amerikanere har mistet livet.

34-åringen tror det folk som henne vil høre fra kandidatene nå er hvordan man skal få kontroll på pandemien, ikke det hun mener er et falskt spill på frykt.

– De twittermeldingene er så forbannet rasistiske. Det skremmer meg, fordi slikt som det fyrer opp basen hans, sier hun, og legger til med hviskende stemme:

– Og noen av dem bor rundt oss her.

– Hva tenker du om at han bruker et begrep som «forstadshusmødre»?

– Jeg tror ikke han treffer mange unge forstadskvinner med en slik betegnelse, som høres ut som noe fra 50-tallet om kvinner som bare er til for å stelle for mannen sin. Det provoserer meg. Min mann og jeg er likestilt i hjemmet. Jeg har min egen jobb og karriere, sier Sedlacek, som jobber som redaktør for et nettsted som skriver for reisebyråbransjen.

MUNNBIND: Andrea Sedlacek er oppgitt over at mange Trump-tilhengere ikke bruker munnbind. Selv gjør hun det når hun er ute i nærheten av andre folk. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vippestat

To andre faktorer som blir trukket frem som forklaring på hvorfor eksperter tror Demokratene er i ferd med å styrke seg i forstedene er at andelen ikke-hvite stiger. Særlig svarte amerikanere stemmer i stor grad på Demokratene. Andelen personer med høyere utdanning går også oppover.

Riktignok går disse utviklingstrekkene saktere i Wisconsin enn i for eksempel en annen vippestat som Pennsylvania.

Det kan være med på å forklare hvorfor Trump i en meningsmåling presentert i New York Times nylig lå bak Biden i forstedene til Philadelphia, som ligger i Pennsylvania, men foran ham i forstedene til Milwaukee.

Flere meningsmålinger den siste tiden har likevel vist at Joe Biden ligger litt foran Trump totalt i Wisconsin. Fler av disse viser også at kvinner med solid margin mener Biden er den beste kandidaten.

Jevnt blir det trolig uansett.

I Wisconsin har tre av de siste fem presidentvalgene blitt avgjort med mindre enn 1 prosent, ifølge Politico. I 2016 var det så lite som 23.000 stemmer det til slutt handlet om.

