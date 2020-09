TUSENVIS EVAKUERT: De store områdene som brenner har ført til at tusenvis har måtte evakuere. Foto: Noah Berger / FR34727 AP

Skogbranner ute av kontroll i USA – tre funnet døde i California

Enorme skogbranner fortsetter å herje i statene California, Oregon og Washington. Titusenvis av mennesker er evakuert fra hjemmene sine, mens myndighetene frykter at flere liv vil gå tapt.

Store skogbranner har de siste ukene herjet i California. Nå har sterk vind bidratt til at brannene sprer seg i rekordfart langs USAs vestkyst. Nesten hundre branner herjer nå i statene California, Oregon og Washington.

I California ble tre personer natt til torsdag funnet døde etter en skogbrann i Butte County, melder Reuters, mens to personer er bekreftet døde fra branner i Oregon tidligere i uken.

I Oregon er flere enn tusen hjem ødelagt i brannene, som ifølge nyhetsbyrået Reuters dekker et område to ganger større enn New York City.

– Dette kan føre til de største tapene av menneskeliv og eiendom på grunn av skogbranner i vår stats historie, sier guvernør i Oregon, Kate Brown under en pressekonferanse onsdag, skriver Reuters.

EVAKUERER: Catherine Shields i gang med å evakuere hesten Takoda fra eiendommen sin i Silverton i Oregon onsdag. Foto: Andrew Selsky / AP

Onsdag har fem stater, med til sammen mer enn 30 millioner innbyggere, «rødt» farenivå: Washington, Oregon, California, i tillegg til Nevada og Arizona.

Brannene har spredd seg til flere byer I Oregon, hvor hundrevis at hjem har brent ned.

– De siste 24 timene har Oregon opplevd branner ulikt noe vi har opplevd før, med ødeleggende konsekvenser over hele delstaten. Vår førsteprioritet nå er å redde liv, skriver guvernør Brown på Twitter natt til torsdag norsk tid.

Visebrannsjef i Oregon Mariana Ruiz-Temple sier til den lokale TV-kanalen NewsChannel21 at de ikke har fått inspisert skadene i flere områder, på grunn av brannmannskapenes sikkerhet.

– Vi kan ikke engang gå inn i disse områdene, sier hun.

I byen Malden i staten Washington er rundt 80 prosent av bygninger og infrastruktur ødelagt i brannene, inkludert brannstasjonen, postkontoret, rådhuset og biblioteket.

På bare noen få dager har et større område i delstaten blitt svidd av enn det brannmannskapene vanligvis ser i løpet av et helt år, skriver Guardian.

SKOGBRANNER: Slik så det ut ved Bidwell Bar Bridge i Oroville nord i California onsdag. Foto: Noah Berger / FR34727 AP

I California er skogbrannene de største i moderne historie, skriver The New York Times. Så langt i år har det vært 2650 flere branner enn på samme tid i fjor.

64.0000 mennesker har evakuert fra hjemmene sine, og åtte personer har mistet livet i brannene, som ifølge NTB har svidd av mer enn 890.000 hektar.

Brannen Creek Fire, nord for Fresno, har ødelagt over 360 hjem og bygninger, skriver Reuters.

– Denne brannen er eksplosiv. Legger du til vindene, de tørre froholdene og de høye temperaturene, har du den perfekte oppskriften, sier Daniel Berlant, en talsperson for brannvesenet i California til Reuters.

