VANSKELIG Å MODERERE: Ordstyrer Chris Wallace hadde en svært krevende jobb med å sørge for en ordnet debatt mellom president Donald Trump og motkandidat Joe Biden. Foto: Reuters

Tar grep etter nattens debattkaos: – Trump gir jo blaffen i regler

Avbrytelser, drittkasting og kjekling preget den første debatten. Nå tas det grep, men eksperter tviler på det vil fungere.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Chris Wallace, som moderterte debatten, til New York Times dagen derpå.

Nå vil kommisjonen for presidentdebatter sørge for en mer strukturert debattform i de to kommende debattene mellom presidentkandidatene.

Kommisjonen lovet i en uttalelse onsdag kveld at de snart vil kunngjøre de nye endringene. Samtidig takket de Wallace for profesjonaliteten han utviste som ordstyrer.

Den partipolitisk uavhengige kommisjonen har organisert alle debattene siden 1988. De mener den første debatten før årets valg gjorde det klart at det er behov for endringer.

– Mer struktur bør legges til formatet av de resterende debattene for å sørge for en mer organisert diskusjon av temaene, skriver kommisjonen i uttalelsen.

I kjent stil tok Trump raskt til Twitter for å kommentere kommisjonens beslutning:

«Prøv å skaff en ny ordstyrer og en smartere kandidat fra Demokratene», skriver presidenten, som tidligere på dagen anklaget Wallace for å stå på Bidens side under debatten.

– Trump gir jo blaffen

Professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen i statsvitenskap ved NTNU ser ikke noe poeng i å endre på reglene.

– Trump gir jo blaffen i regler, så jeg ser liten hensikt i å bytte ut et sett regler med et annet. Da er det bedre å gi ordstyreren kontroll over mikrofonen, sier professoren.

Han mener at det eksisterende reglementet har fungert utmerket i årevis.

– Det skal jo være en debatt mellom to presumptivt voksne personer, hvis den ene personen oppfører seg som et barn synes jeg det er helt greit. Da får folket se hvilke kandidater de har å velge mellom, sier Lindstrøm Knutsen.

– Jeg tenker at dette er noe som Trump og hans republikanske dressører må ordnet opp i på kammerset. De må be ham om å oppføre seg som folk. Jeg synes ikke det skal være programstyrerens oppgave.

– Kommer fortsatt til å prøve å sette Biden ut av spill

Førsteamanuensis i amerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Deborah Kitchen-Døderlein, sto opp natt til onsdag for å følge med på debatten.

Hennes første reaksjon var at man burde ha mulighet til å «sette munnkurv» på presidenten, slik at velgerne uforstyrret kan høre på motkandidatens synspunkter. Gjennom dagen har hun endret mening.

– Jeg innså at en fordel ved ikke å gjøre det er at velgerne kan se hvem Trump virkelig er, sier Kitchen-Døderlein.

Hun tror mulige endringer i debattformatet kan være:

Flere moderatorer

En signallyd som markerer at taletiden er slutt

Anledning til å skru av mikrofonen

– Problemet er at Trump fortsatt kommer til å angripe Biden for å prøve å sette ham ut av spill. Hvis mikrofonen skrus av vil ikke velgerne nødvendigvis oppfatte de kommentarene eller ha forståelse for Bidens motangrep, sier førsteamanuensen.

– Ute av kontroll

Kitchen-Døderlein ble imponert over at Biden med all forstyrrelsen klarte å være fokusert. Samtidig mener hun nattens debatt ga så lite til seerne at kommisjonen kan vurdere å droppe de to neste.

– I så fall må man forklare seerne at man fordi Trump ikke klarer å forholde seg til reglene må avlyse de neste debattene, og at det ikke er noe mer å lære når én av debattantene er så ute av kontroll, sier hun.

Førsteamanuensen tror at debatten mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris 7. oktober i langt større grad vil gjøre kandidatenes politikk tydelig for offentligheten.

Hun understreker samtidig at de fleste velgerne allerede har bestemt seg.

– De som ikke har bestemt seg er sannsynligvis folk som har stemt på Republikanerne hele livet, som sliter med å se for seg å stemme på Biden, men som samtidig forakter Trumps personlighet, sier Kitchen-Døderlein.

Publisert: 30.09.20 kl. 23:18 Oppdatert: 30.09.20 kl. 23:30

