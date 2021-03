BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Faren til Bastian Vasquez: Fryktet barnebarnet ville dø i Syria

Faren til IS-krigeren Bastian Vasquez fikk vite av sin lege i Norge at barnebarnet hans kunne dø dersom det ble værende i Syria. Via en advokat fikk han løfter om hjelp til retur. Men fluktforsøket strandet.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I retten fortalte Skiensmannen om sorgen over at sønnen ble en terrorkriger i IS; om forsøkene på å hjelpe svigerdatteren hjem til Norge; og om frykten for at barnebarnet ville dø av sykdom i Syria.

– Jeg skiller mellom min sønn Bastian og den radikaliserte muslimen «Sheik Mohammed», som han begynte å kalle seg selv, forteller faren.

Han forklarte at han var klar over at sønnen var med i IS, der Vasquez blant annet deltok i en brutal propagandavideo for terrorgruppen.

– Jeg så terrorvideoen én gang, og skal aldri se den igjen. Den mannen var ikke min sønn, men en radikalisert muslim som kalte seg Mohammed. Han ble brukt i en propagandavideo for å spre frykt.

– Vi har tilgitt ham, men vil aldri forstå hvordan han tenkte da han var radikalisert muslim.

FORTALTE I VG: Faren til den tiltalte kvinnen (i midten), sammen med faren til Bastian Vasquez og advokat Bjørn Nærum i et intervju med VG i april 2019. Foto: Nilas Johnsen/VG

Ble varslet om sønnens død

Skiensmannen, opprinnelig fra Chile, forteller at første gang han fikk kontakt med sin svigerdatter, var på en melding der hun fortalte at han hadde fått et barnebarn, født i november 2014.

Den videre kontakten var sporadisk og besto i at hun ville informere dem om barnebarnet.

Men i april 2015 kom en helt annen melding:

– Jeg husker det veldig godt, det var fredag 10. april, klokken syv. Da fikk jeg en melding, der det sto «hei, det er trist å måtte meddele at Baba (Bastian) døde i går».

– Alle som har barn, uansett omstendigheter og hva barnet gjør, så var det et sjokk og en veldig stor sorg å få en slik beskjed.

TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

Krypterte meldinger

Etter sønnens død, begynte mannen å ha jevnlig kontakt med sin svigerdatter i Syria via krypterte chattemeldinger. Da handlet kommunikasjonen om hjelp til å forlate landet.

– Vil du komme til Norge, spurte jeg. «Ja, det har jeg villet lenge, men jeg har ikke kunnet», svarte hun. Da ville vi hjelpe med å hente henne og barnebarnet vårt til Norge, forklarer mannen.

Påtalemyndigheten mener kvinnen er skyldig i terrordeltagelse gjennom ekteskap med tre IS-krigere i årene fra 2013–2019. Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.

I forrige uke forklarte tiltalte at hun ble holdt igjen i Syria av IS-krigeren Vasquez. Ifølge kvinnen misbrukte han henne fysisk, psykisk og seksuelt.

ANGRER: Den terrortiltalte kvinnen sier hun gjorde en alvorlig feil ved å dra til Syria, men at hun ikke var fri til å rette opp feilen. Foto: Odin Jæger, VG

– Ble nektet

– Hun fortalte oss at Bastian nektet henne å dra tilbake. Hun hadde bedt Bastian om å få besøke sin syke mor og hadde da tenkt å bli igjen i Norge. Men hun fikk ikke lov av ham.

– På et tidspunkt hadde han sagt at hun kunne få dra, men da måtte hun la barnet være i Syria. Det ville hun ikke, naturligvis.

Faren til Vasquez sier at den tiltalte kvinnen fortalte at hun dro til Syria fordi hun var forelsket i jihadisten, men at da hun kom dit angret hun veldig fort, og at situasjonen der ikke var slik Vasquez hadde lovet henne før hun dro.

– Det var et rop om hjelp fra en jente som ville til Norge. Og et barnebarn som var vår trøst, forklarer mannen om hvorfor han hjelp henne.

– Vi har aldri vært i tvil om at hun ikke ville til Norge. For oss er den saken klinkende klar: Hun ville til Norge. Punktum.

Fikk advokathjelp

Skiensmannen tok kontakt med kvinnens familie, som bodde i Oslo, og fikk da vite at faren til IS-kvinnen i lang tid hadde forsøkt å få datteren til Norge, uten å lykkes.

Han forteller at han i samarbeid med kvinnens far engasjerte advokaten Bjørn Nærum. Advokaten, som også forklarte seg i retten tirsdag, opprettet da kontakt med den norske ambassaden i Tyrkia.

– Ambassaden var klare til å være ved grensen og sikre at selve grensekryssingen mellom Syria og Tyrkia gikk greit. Men hun måtte komme seg til grensen, de kunne ikke gå inn i Syria og hjelpe henne der, sier advokat Nærum i retten.

– Ambassaden advarte også om at det var farlig å reise gjennom IS-området for å komme til grensen, og at hun måtte ha med seg noen. Det jobbet hun med, og vi har utvekslet mange e-poster om det.

– Men det gikk ikke. Hun klarte ikke å komme seg til grensen med egen hjelp, sier advokaten.

VG har fått tilgang til brevutvekslingen, der det blant annet står: «Ambassaden kan være behjelpelig med å få kvinnen over grensen inn til Tyrkia når hun befinner seg på selve grensen, men som tidligere forklart har vi ikke mulighet til å yte noen assistanse når hun befinner seg inne i Syria».

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Barnebarnets sykdom

Faren til Bastian Vasquez forteller også i retten om da de skjønte at barnebarnet deres ikke var friskt.

– I 2016 fikk vi fikk for først gang vite fra vår svigerdatter at vårt barnebarn var sykt, og hadde fått en mulig diagnose på cystisk fibrose i Syria. Hun ba meg legge frem undersøkelser fra Syria til min fastlege, som var enig i at det sannsynligvis var snakk om cystisk fibrose.

– Legen min i Norge sa: Hvis det er sykdommen, og gutten fortsetter å leve der i Syria, så vil han sannsynligvis dø.

Kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

